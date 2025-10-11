México falla a la hora buena y es eliminada por Argentina 2-0 del Mundial Sub 20

La selección de México por enésima ocasión falló en un duelo contra Argentina y ahora el tropiezo de la oncena azteca fue en el Mundial Sub 20 en donde las ilusiones de la afición tricolor estaban hasta el tope, pero los pichones de la Albiceleste les echaron a perder sus planes con la victoria 2-0.

Un triunfo que de nueva cuenta para los argentinos tuvo mucho que ver anotar un gol tempranero para medir la temperatura del juego como pasó contra Nigeria y ahora con una diferencia de siete minutos del gol anotado a los africanos, Maher Carrizo puso adelante a los sudamericanos 1-0 y a partir de ese momento manejaron las riendas del juego.

😮‍💨🇦🇷 ENORME JUGADA DE VILLALBA Y LA VELOCIDAD DE SILVETTI PARA EL SEGUNDO.



ARGENTINA LE GANA 2-0 A MÉXICO. 🏆pic.twitter.com/NxVC99rd1Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025

Argentina sin duda aprovechó que el técnico de México Eduardo Arce quiso pasar a la historia con movimientos tácticos para tener más fuerza en la marca con César Garza en lugar de Diego “Chicha Sánchez y eso por simple que haya sido le cambió el esquema a los jovencitos aztecas, pues obligó a que Iker Fimbres apareció como marcador de punta por izquierda cuando no siente las labores defensivas.

De esta forma el equipo argentino regresa a una semifinal después de 18 años de ausencia en estas instancias y estar más cerca de conseguir su sexto mundial en la historia de la categoría Sub 20, después de que se ha agenciado las competencias de Japón 1979, Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y precisamente Canadá 2007.

Eso generó que por el sector izquierdo el equipo mexicano tuviera toda una serie de dificultades, obligando a más esfuerzo en la primera mitad y para colmo de males, la lesión de Alexei Domínguez en una fuerte entrada de los argentinos, complicó el panorama a los mexicanos.

Pero aun con todo eso, la oncena azteca quiso pelear de tú a tú con los colmilludos jovencitos de Argentina que prefirieron ensuciar el juego con constantes faltas para impedir que México armara sus circuitos ofensivos, neutralizando su ritmo a base de pases en corto y acompañamientos.

El parado de Argentina dirigida por el exseleccionado nacional Diego Placente fue clave al cerrarse completamente en su propia zona y lanzar peligrosos desdobles por los costados que siempre pusieron en aprietos al portero Emmanuel Ochoa, quien con varios lances mantuvo a México en el juego.

Desafortunadamente, Gilberto Mora no tuvo las mismas luces de otras tarde, sobre todo por la pegajosa marca de los argentinos, que si no pudieron detenerlo por lo legal, lo hicieron por lo ilegal, obligándolo a estar muy separado de sus compañeros y evitar que Obed Vargas, Elías Montiel, Iker Fimbres y Gilberto Mora pudieran trabajar a favor de dotar de balones a Tahiel Giménez, que por más que puso ganas se quedó con el deseo de poder anotar.

Los detalles

Después de ese primer tiempo muy complicado para México, en la segunda mitad el cuadro azteca se lanzó en busca del empate con la presencia del “Chicha” Sánchez, pero la misma necesidad de los mexicanos de alcanzar el empate los hizo abrir su defensa y en el minuto 56 Mateo Silvetti en un contragolpe provocó la jugada del 2-0 llevándose a dos defensas mexicanos y en los linderos del área vencer el portero Emmanuel Ochoa con un disparo raso.

🔥🇦🇷 MAHER CARRIZO Y ARGENTINA YA LE GANA A MÉXICO EN 4TOS DE FINAL.pic.twitter.com/QNDZDauIgE — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 11, 2025

Esta anotación fue un golpe al corazón de los mexicanos, que no bajaron la guardia, sino que fueron a tratar de buscar algo que parecía imposible con la entrada de Amaury Morales y de Yael Padilla que les permitieron presionar y tener algunas opciones contra la meta de Argentina, pero al final las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez acabaron con la ilusión mexicana al quedar fuera del Mundial Sub 20.

