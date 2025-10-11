México saldrá sin miedo contra Argentina en el Mundial

La selección mexicana afrontará un partido muy exigente en los cuartos de final del Mundial Sub-20. México se medirá a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Diego Ochoa ofreció sus impresiones sobre este duelo y reconoció que no bajarán la cabeza por que se trate de Argentina.

“Para nosotros es un partido más. Históricamente, no nos vamos meter en esa dinámica porque sabemos que nos ha ido mal contra Argentina. Es un rival con quien no nos ha salido las cosas a nivel historia”, dijo Diego Ochoa.

México y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones en esta categoría. En todos esos partidos la Albiceleste se llevó el triunfo. Solo un gol le ha podido marcar el conjunto azteca a Argentina en el marco de un Mundial sub-20.

A pesar de que México tuvo una muy buena primera ronda, Diego Ochoa no oculta el favoritismo de Argentina. El conjunto sudamericano ha ganado todos sus partidos de este torneo. Argentina acumula 121 goles a favor y solo 2 en contra.

“Nos vamos enfocar insisto en lo que nosotros podemos hacer cómo podemos hacerle daño a una selección favorita como lo es Argentina”, agregó el defensor de los Bravos de Juárez.

Argentina no intimida

Diego Ochoa reconoció que no verán a su rival con ojos diferentes como cualquier otro. La selección mexicana ya se enfrentó a España y Brasil en la primera fase y en ambos encuentros logró sacar empates. Del mismo modo, el conjunto mexicano goleó a Chile en los octavos de final del torneo sin importar que se tratase del anfitrión.

“Nosotros no vemos que equipo nos toca porque si fuera así quizá no nos habría ido como nos fue en la Fase de Grupo (…) Nosotros no vemos al rival que nos toca en frente, nosotros nos preparamos todos los partidos de la misma manera. Es un lindo reto y lo vamos enfrontar de la mejor manera”, agregó.

Diego Ochoa ha sido uno de los líderes en defensa de esta selección. El futbolista de los Bravos de Juárez ya ha despertado el interés de clubes europeos. Ochoa ha jugado como titular todos los partidos de México en este Mundial y le marcó un gol a Brasil en la primera jornada.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre comparó a Germán Berterame con Hugo Sánchez y Chicharito

– México vs. Argentina, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por el Mundial sub-20

– Hirving Lozano reconoce que México fracasó en el Mundial de Qatar 2022

– Paulinho le manda un contundente mensaje a los demás clubes de la Liga MX