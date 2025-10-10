Hirving Lozano reconoce que México fracasó en el Mundial de Qatar 2022

La selección mexicana se prepara para su participación en el Mundial de 2026. El Tri tiene el objetivo de superar aquel obstáculo del cuarto partido. En Qatar no lograron ni pasar la fase de grupos. Hirving Lozano reconoce los errores del pasado para mejorarlos en la próxima Copa del Mundo.

Con Javier Aguirre, El Tri buscará dejar atrás los fantasmas del pasado. En el proceso anterior, México no pudo superar la fase de grupos con Gerardo Martino en el banquillo. El “Tata” salió por la puerta de atrás después de no conseguir el mínimo objetivo que habían conseguido sus antecesores: superar la primera ronda.

“Si yo creo que si (fracasó el Tri) La selección mexicana estaba acostumbrada a pasara por lo menos a la siguiente fase y en ese mundial no se pudo lograr. Pero es un aprendizaje, es algo que tuvo que pasar y ahora se está trabajando para que no vuelva a suceder”, dijo Hirving Lozano para TUDN.

Hirving Lozano jugó los tres partidos de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El “Chucky” se fue sin goles ni asistencias en un conjunto que solo marcó dos goles en el último partido contra Arabia Saudita. “La verdad si me pegó, me dolió mucho ese mundial incluso en casa… Sí fue duro”, agregó.

Mundial 2026

Hirving Lozano se visualiza jugando la Copa del Mundo de 2026. El delantero de San Diego FC puede que no tenga un puesto seguro como antaño, pero sigue siendo un futbolista de experiencia y prestigio para el ataque mexicano. El “Chucky” espera estar en la próxima Copa del Mundo.

“Si me veo en el Mundial, totalmente, es mi sueño. Es mi meta (marcar otra vez en el Mundial) estoy preparándome muy duro en todos los sentidos y ojalá pueda estar en otro Mundial. Hay mucha competencia sana y muy dura”, concluyó.

El único gol de Hirving Lozano en Copas del Mundo fue en su partido de debut. El “Chucky” le marcó un gol a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Esta anotación le dio los tres puntos al conjunto azteca. Luego de ese gol, Lozano ha tenido seis titularidades consecutivas en Mundiales, pero no ha corrido con la misma suerte.

