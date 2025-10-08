México va por el Mundial: Gilberto Mora lidera el ambicioso objetivo de El Tri

La selección mexicana está dando cátedra en el Mundial Sub-20 de Chile. Eduardo Arce ha logrado diseñar un equipo muy ofensivo y compacto en defensa que ya se coló entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo. Gilberto Mora, su principal figura, cree que El Tri puede levantar el trofeo.

El conjunto azteca venció a Chile en los octavos de final. La selección sudamericana no pudo hacerse fuerte con el valor agregado de la localía y cayó ante el gran favorito de la serie. Gilberto Mora cree que El Tri ha ido de menos a más durante todo el torneo. Ser campeón es una posibilidad.

“Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte… yo creo que tenemos para ser campeones del Mundo“, dijo Mora para TUDN.

🔥 “Este torneo me ha ayudado mucho para sacar mi mejor futbol” 🔥



🤩 Gil Mora y la experiencia que está viviendo en el Mundial Sub20



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/1xhaD5Gvss — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 8, 2025

La selección mexicana nunca ha podido ser campeón de un Mundial Sub-20. El Tri si ha logrado esta hazaña en dos ocasiones en la categoría Sub-17, además de dos subcampeonatos. Esta podría ser una generación histórica para el balompié azteca.

Gilberto Mora es una de las principales cartas ofensivas de una selección que está llena de jugadores de prestigio. Alexei Domínguez, Fimbres, Elías Montiel, Obed Vargas y otros futbolistas han llamado la atención. Pero el caso de Mora es especial porque solo tiene 16 años. El futbolista de los Xolos de Tijuana ha tenido influencia directa en todos los partidos con su selección.

“Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo“, agregó.

Gilberto Mora ha jugado todos los partidos en este Mundial. El futbolista del Tijuana ha estado dentro del campo durante 327 minutos. En todos los partidos ha aportado una acción significativa en faceta ofensiva: asistencia contra Brasil, 2 goles contra España, gol contra Marruecos y asistencia contra Chile.

“Muy contento de estar con este grupo, somos como una familia y se nota mucho en el día a día que estamos más unidos y eso se refleja dentro del campo“, concluyó.

México en cuartos de final

La selección mexicana ya inscribió su nombre entre las ocho mejores selecciones del torneo. El Tri ahora deberá esperar rival. El conjunto azteca se medirá al ganador de la llave entre Argentina y Nigeria. El duelo por los cuartos de final se desarrollará el sábado 11 de octubre.

Sigue leyendo:

– México Sub 20 goleó a Chile 1-4 con doblete de Hugo Camberos y espera a Argentina o Nigeria

– Javier Aguirre explicó las razones por las que dejó a Gilberto Mora con la Sub-20

– Álvaro Fidalgo en El Tri, ¿qué opina Javier Aguirre de su convocatoria?

– Gilberto Mora tiene que batallar con los prejuicios de Europa