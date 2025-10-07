México Sub 20 goleó a Chile 1-4 con doblete de Hugo Camberos y espera a Argentina o Nigeria

Con dos goles de Hugo Camberos, delantero de las Chivas, la selección de México goleó al local Chile 1-4 para avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde espera al ganador de Argentina contra Nigeria, que se enfrentarán este miércoles en la justa mundialista en tierras andinas.

Los goles de Camberos en los minutos 80 y 86 ayudaron a los mexicanos a neutralizar definitivamente la rebelión de los chilenos, que habían empezado a disminuir con la anotación de Iker Fimbres a los 67 minutos, después de que el cuadro nacional local tuvo en los primeros 20 minutos del segundo lapso grandes oportunidades de empatar el partido.

Porque fue México el que jugó mejor en los primeros 45 minutos, cuando Tahiel Jiménez a los 26 minutos logró estrenar el marcador y justificar el dominio total de los aztecas en la primera mitad, donde prácticamente tuvieron a los andinos en un puño y le salió barato el marcador con la mínima diferencia.

Pero estaba claro que el Tricolor después de oler sangre no iba a perder la presa y con un rendimiento notable de Gilberto Mora, Alexei Domínguez, Elías Montiel. Daniel Sánchez y Tahiel Jiménez, pudieron dominar a un entusiasta cuadro chileno que tuvo en Juan Francisco Rossel a su mejor hombre.

Al final de cuentas el equipo mexicano comandado por Eduardo Arce tuvo los arrestos suficientes para dominar el encuentro y avanzar a los cuartos de final en donde se enfrentarán al ganador de Nigeria contra Argentina, en donde los aficionados mexicanos ya se frotan las manos para enfrentar a los argentinos con quienes existe una rivalidad que está creciendo cada día.

Los detalles de la victoria

México fue amplio dominador del partido, porque salvó los primeros 20 minutos del segundo tiempo que salieron a presionar a la oncena azteca debido a que solo pudieron anotar un gol en la primera mitad por conducto de Tahiel Jiménez al minuto 26 en una acción generada por Gilberto Mora y estuvieron expuestos a esta reacción chilena hasta el minuto 67.

Salvo esos minutos, el resto del encuentro fue control de los mexicanos que tomaron rumbo definitivo al triunfo a partir del minuto 67 cuando Iker Fimbres logró un golazo en una jugada que inició Gilberto Mora combinando con Elías Montiel y triangulando con Fimbres que sin dudarlo sacó tremendo disparo en los linderos de la media luna del área grande para vencer el portero chileno Sebastián Ignacio Mella.

A partir de ese momento y con el ingreso de Hugo Camberos y Amaury Morales, los mexicanos pusieron los últimos clavos en el ataúd de los andinos con goles en los minutos 80 y 87, en buenas acciones individuales que voltearon de cabeza a los chilenos para dar paso al doblete del delantero de Chivas.

