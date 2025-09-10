Gilberto Mora, Amaury Morales y Hugo Camberos, al frente de la lista mundialista Sub 20

Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana, Amaury Morales del Cruz Azul y Hugo Camberos de Chivas, tres de las nuevas gemas del fútbol de México encabezaron la lista oficial de la Selección Sub 20 que participará en el Mundial que se jugará en Chile a partir del próximo 28 de septiembre.

La tercia de nuevos valores tendrán sin duda la responsabilidad de poder pisar con autoridad en el Grupo C donde compartirá créditos con Brasil, España y Marruecos, donde tendrá que abrir fuego contra el complicado equipo amazónico, en un resultado clave para el futuro de la competencia.

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

En dicha lista también aparecen jugadores con experiencia en Primera División como Elías Montiel y Alexei Domínguez del Pachuca, José Pachuca del Puebla, Iker Fimbres del Monterrey, Diego Ochoa de FC Juárez y Yael Padilla de Chivas

Los jóvenes mexicanos bajo las órdenes de Eduardo Arce debutarán contra Brasil en el estadio Nacional de Santiago de Chile, después a España el 1 de octubre y cerrarán contra Marruecos el 4 de octubre en lo que parece un sector muy complicado, pero donde se podrá medir el nivel del equipo azteca.

Hay jugadores que ya tienen bastante recorrido y que han tenido la suerte de recibir la oportunidad en la selección mayor como Gilberto Mora, que inclusive la Comisión de Selecciones Nacionales decidió que Mora priorizará su trabajo en la escuadra Sub 20 en lugar de asistir a los juegos de la fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur en los pasados días recientes.

En la lista mundialista es muy notoria la ausencia de dos promesas que militan en Europa: Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, que habrían potenciado la calidad de la escuadra azteca para la justa mundialista.

La ausencia de estos jugadores se debe a que sus clubes europeos no cedieron a los jugadores para la justa mundialista como el caso de Heriberto. Jurado, quien juega en el Cercle Brugge de Bélgica y Carrillo, recién incorporado al Dordrecht de la segunda división neerlandesa, quedaron fuera por temas de adaptación e inversión, estableció el propio entrenador del equipo azteca Eduardo Arce.

La lista mundialista completa

Esta es la lista completa de jugadores que asistirán al Mundial son:

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emmanuel Ochoa (Cruz Azul) y Juan Liceaga (Chivas)

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Everardo López (Toluca), José Pachuca (Puebla), César Bustos (Rayados) y Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Gilberto Mora (16), MUNDIALISTA SUB-20.



El canterano de Xolos jugará el Mundial en Chile donde enfrentarán a España, Brasil y Marruecos.



Será el primer jugador de Xolos en disputar un Mundial con México desde Víctor Guzmán y Abraham Flores (Sub-17 en 2019). pic.twitter.com/Nto7c0cR5Y — Ernesto Barraza (@LuisE189) September 11, 2025

Medios: Amaury Morales (Cruz Azul), César Garza (Dundee), Iker Fimbres (Monterrey), Diego Sánchez (Tigres), Yael Padilla (Chivas), Elías Montiel (Pachuca) y Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Delanteros: Hugo Camberos (Chivas), Alexei Domínguez (Pachuca), Mateo Levy (Cruz Azul), Oswaldo Virgen (Toluca) y Tahiel Jiménez (Santos)

