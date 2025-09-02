Gilberto Mora no se marea por los rumores de jugar para el Real Madrid

Tal parece que Gilberto Mora, la aparente nueva joya del fútbol de México y de los Xolos Tijuana, parece ser un jovencito sensato y que no se ha subido a un tabique por la repentina fama que ha adquirido o por lo menos así sonaron sus palabras al considerar como simple rumor la opción de ir al Real Madrid.

Entrevistado en el entorno de la selección Sub 20 que participará en las próximas semanas en el Mundial de la categoría en Chile, Mora, no obstante ser representado por la prestigiada agente de jugadores, la portuguesa Rafael Pimienta, quien también representa a Santiago Giménez, se mostró cauto en sus opciones de vestir la prestigiada playera merengue.

“Son puros rumores”



Gilberto Mora, habló sobre el posible interés del Real, Madrid, sobre él.



El canterano de Xolos está concentrado con la selección Sub 20, de cara al mundial de la categoría.



⁦@Radio_Formula⁩ ⁦@Formula_Dep⁩ pic.twitter.com/5brfHzOaTf — Alberto Campos (@betocamposp_) September 2, 2025

“Creo que son puros rumores, lo único que he visto son de las redes sociales. es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten. Trato de enfocarme en lo mío y que en la cancha salgan las cosas. Trato de disfrutar, vivir el presente y sacar mi futbol en la cancha, y agradecer a toda la gente que me apoya”, dijo Mora en un claro ejemplo de mantener los pies en la tierra.

Empero el jovencito sabe que no se puede sustraer a la espiral de fama que ha crecido en su entorno por sus actuaciones en la selección de México, pero eso no le dio la pauta para considerar que ya está a la puerta de esta opción cuando cumpla los 18 años y mucho menos por ser parte del grupo de jugadores que maneja la señora Pimienta.

Gilberto Mora es uno de los más participativos en la práctica de la Selección Sub 20 🤩



El canterano de los Xolos del Tijuana es uno de los jugadores que más entra en contacto con el balón 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/MhUUVSu05q — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 2, 2025

Lo cierto es que Mora está consciente de que en la justa mundialista de Chile habrá visores que estarán observando a los jugadores, pero eso no le quita el sueño, por el contrario, tratará de disfrutar la competencia y ayudar a que México logre destacar.

“Trato de disfrutar, sé que en el Mundial van a estar muchos visores de los grandes equipos y para mí es un orgullo que estén interesados, pero trato de disfrutarlo, vivir el presente y que la cancha hable”, precisó.

Enfocado en el Mundial Sub 20

Por lo pronto Gilberto Mora se encuentra enfocado en el trabajo de la selección Sub 20 bajo las órdenes de Eduardo Arce y donde el delantero de los Xolos es junto con Obed Vargas, los dos únicos jugadores que han sido convocados a la selección mayor, pero eso no le hace cambiar su panorama o exigir privilegios de líder dentro del equipo nacional.

“Todos somos líderes, los que estamos en Selección Mexicana tenemos que ser líderes. Trato de igual serlo, sacar mi futbol, eso va a ayudar mucho”, expuso el jovencito que apenas cifra los 16 años y ya suma experiencia en Primera División.

Gilberto Mora es muy consiente que será uno de los jugadores del Mundial U20 con más ojos sobre él. Es un hecho que varios visores de clubes europeos irán a verlo específicamente. Incluso, aceptó interés de clubes. Vaya vitrina será la Copa del Mundo.🇲🇽💎 pic.twitter.com/BNMRTSPxCl — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 2, 2025

Respecto a la experiencia que tendrá en la justa mundialista, Mora dijo que: “Creo que cuando vas a un Mundial, todos los rivales son fuertes, tenemos que dar lo mejor de nosotros y representar a México de la mejor manera. No tenemos que achicarnos ni agrandarnos”

Finalmente, aseguró que muchos compañeros le preguntan sobre la experiencia en la selección mayor comandada por Javier Aguirre: “Pues si me preguntan unos, otros no, más que nada dentro de la cancha, que se note ese estilo de juego y tratar de aportar mi granito de arena”, finalizó.

