El Chucky Lozano aconsejó a Gilberto Mora

Gilberto Mora es el joven futbolista del momento en la Liga MX. Con tan solo 16 años, Mora ha acaparado todos los flashes en el balompié azteca. Hirving Lozano ofreció sus consideraciones sobre el joven jugador y le mandó un par de consejos.

El Chucky recordó que tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con Gilberto Mora en el All Star Game de la Major League Soccer. Hirving Lozano instó a su compatriota a que disfrute lo que hace.

“Yo me lo encontré en el partido de All Star y le comente que siguiera así, que siguiera disfrutando”, dijo Hirving Lozano en ESPN.

Hirving Lozano tiene los pergaminos para aconsejar a Gilberto Mora. El exjugador del Napoli recuerda que el camino al ascenso debe ser paulatino. El Chucky no llegó a la élite del fútbol de la noche a la mañana. Lozano espera que manejen bien la carrera de Mora.

“Yo creo que lo más importante es que lo lleven de la mejor manera, que lo lleven muy tranquilo, paso a paso, que sea de la mejor manera para él porque hemos visto muchos jugadores que levantan muchísimo y luego se pierden”, agregó.

Una ficha millonaria

Con tan solo 16 años, Gilberto Mora ha revalorizado su ficha. El joven futbolista de los Xolos de Tijuana está valorado en más de $3 millones de dólares. El conjunto azteca se frota las manos con la futura venta de su jugador estrella.

Juventud y calidad, esas son las cualidades en las que ha confiado Sebastián Abreu para darle varias oportunidades a Gilberto Mora. El mediocampista mexicano ya acumula 6 partidos en la temporada en los que ha podido marcar 2 goles.

“Es un gran jugador, tiene mucha calidad y ojala que le vaya muy bien en el futuro y que pueda hacer realidad su sueños a donde quiera ir”, concluyó Lozano.

