El Real Oviedo ahora va por uno de los mejores defensores de la Liga MX

El Real Oviedo, club que pertenece al Grupo Pachuca, continúa con los preparativos para su regreso a la primera división de España. El conjunto europeo ya adquirió a uno de los mejores delanteros del torneo y ahora iría por una de las figuras en defensa: el brasileño Joaquim.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Este modesto conjunto español se hizo con los servicios de José Salomón Rondón. El exgoleador de los Tuzos del Pachuca era uno de los atacantes de mayor prestigio en la Liga MX. Pero la directiva del Oviedo no se conformaría con la delantera.

Según informaciones de Multimedios Deportes, Veljko Paunovic estaría interesado en los servicios de Joaquim. El estratega europeo conoce muy bien el fútbol mexicano por su paso con las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL. Paunovic está consciente de lo que le puede ofrecer Joaquim.

Sin embargo, la intención del conjunto español sería hacerse con la ficha de Joaquim, pero bajo calidad de préstamo. Lo que podría ofrecer el Real Oviedo sería una opción de compra futura que le de más peso a su propuesta. Pero los Tigres de la UANL quieren el dinero.

“Y es que el objetivo de los de la UANL es vender, como ya lo hizo este fin de semana con Samir Caetano al fútbol de Arabia, esto en la idea de hacerse recursos económicos y tratar de conseguir un refuerzo extranjero antes del cierre de mercado que es el próximo 12 de septiembre”, explicó el portal.

🚨 ALERTA 🚨



El ex entrenador de los Tigres, Veljko Paunovic, quiere llevarse al brasileño Joaquim al Real Oviedo, de acuerdo a informaciones desde España.



Sin embargo, la idea del equipo propiedad del Grupo Pachuca es lograr que la directiva auriazul lo ceda a préstamo con… pic.twitter.com/gIgZUwmKfi — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 11, 2025

Joaquim en la Liga MX

El defensor central de 26 años tiene una muy buena proyección. Joaquim llegó a la Liga MX en julio de 2024 después de haber jugado en Brasil para el Santos y Cuibá.

Desde que llegó a México, Joaquim ya ha disputado 44 partidos. El futbolista nacido en Muriaé acumula 3,584 minutos dentro del campo con el conjunto felino. Joaquim ha marcado 2 goles y ha concedido 2 asistencias.

NOTICIA.

El Real Oviedo valora el fichaje de Joaquim Henrique Pereira Silva.



💰 Tigres pagó 8M dólares.

⭐️ Fundamental desde su llegada.

📝 Llegaría en forma de cesión.



Vía: @lanuevaespana pic.twitter.com/9fyFJwAgn4 — RadioRO (@_RadioRO_) August 10, 2025

El espigado defensor central tiene un contrato vigente con los Tigres de la UANL hasta junio de 2027. Joaquim tiene un valor de mercado que ronda los $6.6 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Carlos Peña no se arrepiente de las decisiones de su carrera

– Florian Thauvin aseguró que Tigres de la UANL lo trató mal

– Heung-Min Son se mete entre los mejores pagados de la Major League Soccer

– Eva Longoria cree que la Liga MX es infravalorada