Eva Longoria cree que la Liga MX es infravalorada

En 2021, los Rayos del Necaxa tuvieron nuevos propietarios activos. El 50% del club fue comprado por el grupo de inversionistas NX Football. Eva Longoria forma parte de esta entidad. La reconocida actriz reveló las razones por la que decidió invertir en este conjunto mexicano. Sus objetivos son los títulos, pese a no saber de fútbol.

Además de Eva Longoria, NX Football también cuenta con otros reconocidos exdeportistas y celebridades como Kate Upton, Justin Verlander, Mesut Özil, Ryan Reynolds, Rob McElhenny, entre otros. Eva Longoria consideraba que al fútbol mexicano no se le daba el valor que merecía y decidió meter sus manos en él.

“Sentimos que es una liga infravalorada, hay tanto talento, aficionados, equipos legendarios como el Necaxa. Así que pensamos que era una idea inteligente invertir en la Liga MX“, dijo Longoria en una entrevista con Mediotiempo.

En este sentido, los Rayos del Necaxa fue el club seleccionado. El objetivo de Eva Longoria es que este equipo vuelva a competir en los puestos altos del fútbol mexicano y aumentar su exposición a través de grandes piezas audiovisuales.

“Queríamos encontrar un equipo al cual le pudiéramos inyectar capital y verlo crecer hasta alcanzar de nuevo el campeonato. Luego decidimos documentarlo porque creímos que sería una buena historia. Quiero usar mi plataforma y mi voz para poner el reflector en las personas que trabajan aquí y mejorar la imagen del Necaxa”, agregó.

Desconoce sobre la Liga MX

Eva Longoria fue muy sincera sobre su aporte a nivel futbolístico: no está empapada sobre esta disciplina. Sin embargo, la reconocida actriz considera que puede ayudar al club en otras áreas como la creación de una identidad a partir de la historia del club. Longoria utiliza sus herramientas para engrandecer el nombre del Necaxa desde el punto de vista comunicacional.

“Yo no sé nada del futbol mexicano, mi esposo se burló de mí y me dijo: ‘¿Por qué comprarías al Necaxa?’ Porque él le va a Cruz Azul. Él sabe todo sobre el futbol mexicano, creció en México y conoce a todos los jugadores. No conozco de futbol, pero conozco a la gente y soy buena contando historias, así que ese es el apartado en el que quiero aportar. Yo no tomo ninguna decisión sobre jugadas y cómo ganar y perder, pero me gusta contar estas historias”. explicó.

Lamentablemente para el esfuerzos de los inversionistas, los Rayos del Necaxa no han tenido un buen desempeño desde que asumieron la mitad del equipo: Clausura 2021 (18), Apertura 2021 (14), Clausura 2022 (9), Apertura 2022 (12), Clausura 2023 (17), Apertura 2023 (18), Clausura 2024 (9), Apertura 2024 (13) y Clausura 2025 (5).

