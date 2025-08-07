Nelson Deossa y su histórico fichaje para Monterrey

Nelson Deossa se marcha de Rayados de Monterrey. El mediocampista colombiano será una baja sensible dentro del conjunto mexicano. Sin embargo, Deossa quedará plasmado en la historia del club gracias a los millones que le dejó al club regio.

El mediocampista de 25 años se une al Real Betis de la primera división de España. Nelson Deossa firmó un contrato con el club hasta junio de 2030. Los reportes detallan que la venta del colombiano fue marcada en los $17 millones de dólares. Las bonificaciones podrían cerrar la transacción en $20 millones de dólares.

Esta cifra pone a Nelson Deossa en lo más alto de la historia financiera de Rayados de Monterrey. El conjunto azteca perdió a una de sus figuras del mediocampo, pero llenaron sus bolsillos con la mejor venta de su historia.

La siguiente transacción más cara fue en 2020. Rayados de Monterrey dejó ir a Rodolfo Pizarro para que llegara al Inter Miami. El conjunto de la Major League Soccer pagó $12 millones de dólares por el azteca.

El tercero en el podio es Brando Vázquez. El delantero de la selección de Estados Unidos fue vendido en 2024 a Austin FC. El conjunto de la MLS adquirió a Vázquez a cambio de $11 millones de dólares.

Los otros futbolistas que se agregan a esta lista privilegiada son César Montes (2023) y Dorlan Pabón (2014). Ambos futbolistas fueron vendidos a cambio de $10 millones de dólares al Espanyol y Valencia, respectivamente.

Tristeza deportiva

El factor deportivo es el punto negativo de esta transacción. Al dejar a un lado el tema económico, Nelson Deossa es una baja sensible al proceso de Rayados de Monterrey. El mediocampista colombiano dolo pudo jugar 29 partidos en los que pudo aportar 7 goles y 1 asistencia (2,090 minutos dentro del campo).

