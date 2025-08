Eva Longoria en contra de que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX

Eva Longoria, popular actriz mexicoamericana de Hollywood, se mostró en desacuerdo desde su papel de inversionista del Necaxa, de que regrese a la Liga MX, el ascenso y descenso, por todo el estrés que genera poner en riesgo la estabilidad financiera de los equipos que participan en la competencia azteca.

La actriz que se ha hecho popular por su papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión Desperate Housewives, precisó que está a favor de mantener el modelo de negocio que ha adoptado la Liga MX desde 2019 simple y sencillamente porque es menos desgastante desde muchos factores, sobre todo en lo empresarial y emocional.

“Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs, entramos y salimos. Todo ese tema de ascensos y descensos me resulta muy estresante”, dijo Longoria, claramente con una opinión sesgada y alejada de la justicia deportiva.

Longoria puso sobre la mesa el formato anterior al año 2019, cuando los directivos del fútbol de México decidieron modificar la reglamentación para promover la justicia deportiva bajo el pretexto de defender su inversión y con la promesa de volverlo a restaurar cinco años después, sin haber cumplido su palabra generando un sinfín de comentarios adversos.

Empero, desde el punto de vista empresarial, Longoria destacó que el actual sistema de competencia le da mayor certidumbre a los proyectos a largos plazos y expuso el porqué: “Ni siquiera podía imaginar ese formato. Y esa es la diferencia entre Welcome to Wrexham y Necaxa como serie: no tenemos ese factor de ascenso y descenso”, comentó.

Más allá del formato de competencia, Longoria reafirmó su compromiso con el club mexicano. Dijo que incluso si hubiera existido el riesgo de descenso, su decisión de invertir no habría cambiado, sobre todo porque confía en el proyecto que ha iniciado en México.

“Sigo pensando que invertir en el futbol mexicano, en particular, es una de las ligas más competitivas del mundo. Producimos mucho talento y jugadores increíbles que se mueven por todo el mundo”, destacó la atractiva y experimentada actriz de origen hispano.

Descarta contratar bombazos

Por otra parte, Eva Longoria dijo que dentro de la visión empresarial del Necaxa no tiene contemplado contratar grandes estrellas como otros equipos que han apostado por jugadores como Sergio Ramos o James Rodríguez, simplemente porque no forma parte de la filosofía de los inversionistas por más populares que sean.

“Nuestra estrategia y filosofía es que se puede ganar sin dinero. El talento gana partidos. El hecho de haber llegado tan lejos en la Liguilla con un presupuesto diez veces menor que el de otros clubes, realmente nos refuerza y nos da aún más ganas de demostrar que podemos ganar”, concluyó Longoria.

Hasta el momento Necaxa busca avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup en un partido muy importante contra el Orlando City, en los momentos que también alista el lanzamiento de una serie documental llamada Necaxa con lo cual busca dar a conocer su legado y la forma de vida de Aguascalientes donde esta franquicia sigue luchando por hacer huesos viejos en esa localidad.

