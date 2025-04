Eva Longoria: “Mi acento es muy raro”

MADRID, España – Eva Longoria aprovechó el reconocimiento del Premio Platino de Honor para denunciar la falta de latinos en Hollywood, una situación que va en “dirección contraria”.

“No está mejorando. Está bajando cada año. Hay menos latinos delante y detrás de las cámaras que en años pasados. Hay menos mujeres en frente de la cámara y atrás de la cámara que antes”, aseguró la actriz texana durante la rueda de prensa de la XII edición de los Premios Platino, que se llevarán a cabo mañana domingo 27 de abril en Madrid.

“Para mí es un honor muy grande recibir este reconocimiento, más en un país que quiero tanto”, agradeció Longoria. “Me siento en casa cada vez que estoy en España”.

“Yo nací en Texas. Yo no crecí hablando español. Aprendí más tarde en Madrid, y luego me casé con un mexicano. O sea, mi acento es muy raro”, comentó Longoria -en español- entre las risas de los presentes en el Teatro Albéniz.

“Soy mexicana-americana, pero tengo sangre española. Específicamente de Asturias. Soy asturiana”, apuntó, haciendo referencia a la región del norte de la península ibérica.

Luchando contra los estereotipos

Eva Longoria y Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

La actriz, directora y productora estadounidense recibió el reconocimiento por “su labor en Hollywood de visibilizar a la comunidad latina a través de la industria audiovisual”. Pero el comité del Premio Platino de Honor no solo homenajea su carrera a profesional, sino también su faceta como filántropa y activista.

“Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres de mi cultura”, dijo Longoria.

“Cuando yo llegué a Hollywood hace 30 años, no hablaba español. Pero me ves y soy latina. No me daban papeles. Cuando iba a un casting para un papel de latina que habla español, yo no podía. Y cuando iba a un casting para una americana, yo era demasiado latina. Y yo pensaba: Soy mexicanoamericana, soy latina, y la gente en Hollywood no podía ver nuestra diversidad, que venimos en diferentes colores”, recordó.

“Sentía que no era de ni de aquí ni de allá”, aseguró. “Hay un estereotipo que ojalá podamos cambiar con las historias que estamos poniendo en la pantalla”.

Para ello, en su labor como productora, Longoria aseguró que siempre trata de contratar latinos y mujeres. “Tenemos mucho talento en nuestra comunidad latina”.

Después, preguntada por mujeres latinas con las que le gustaría trabajar, Longoria lanzó un guiño a Shakira: “Ojalá que quiera actuar”.

“Gracias por llevar Latinoamérica en el corazón”

Lourdes Stephen, Eva Longoria y Enrique Cerezo. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

El acto celebrado en el céntrico Teatro Albéniz de Madrid fue conducido por Lourdes Stephen, co-presentadora de Al Rojo Vivo en Telemundo.

“Eva es una gran embajadora de Iberoamérica”, comentó Enrique Cerezo, presidente de Egeda y Premios Platino, quien hizo un repaso de la carrera de Longoria en cine y televisión como actriz, pero que incidió también en su “versatilidad” como productora y como activista en favor de la comunidad latina en Estados Unidos y en favor de las mujeres.

“Eva, gracias por hacernos visibles, hacernos grandes y hacernos fuertes. Gracias por llevar Latinoamerica en el corazón”, dijo Cerezo dirigiéndose a Longoria.

La protagonista de historias como “Empire” y “Flamin’ Hot” sucede a Cecilia Roth, galardonada con el Platino de Honor en 2024. También, han recibido este reconocimiento figuras del mundo iberoamericano como: Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), José Sacristán (2020), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

En Estados Unidos los Premios Platino se retransmitirán por Telemundo y Universo el domingo 27 de abril a partir de las 3 pm ET / 2 pm Centro.