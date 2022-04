Carmen Maura sobre Pedro Almodóvar: “Juntarnos nos hizo mucho bien el uno al otro”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz española Carmen Maura, 76 años, recibirá el Premio de Honor en la gala de los IX Premios Platino del Cine Iberoamericano que se celebrarán este domingo 1 de mayo en Madrid.

“Este premio es especial porque he trabajado muchísimo en Latinoamérica y nadie se ha enterado”, dijo durante una rueda de prensa Maura después de recitar los países en los que ha filmado, que son casi todos del continente americano.

“Cuando hablan de mí me parece que es otra. El ser actriz ha sido tan bonito, tan divertido y mucho más fácil que otras cosas de la vida. Así que cuando veo todo lo que he hecho, no me creo que haya sido yo”, dijo Maura después de que se proyectara un video con escenas de sus películas.

“Voy a seguir trabajando porque para mí este trabajo es una vitamina. Si no me pusiera delante de la cámara, me volvería muy sosa. Porque me encanta no hacer nada… Así que me viene muy bien físicamente seguir trabajando”, aseguró Maura.

Carmen Maura y Pedro Almodóvar

Maura recordó sus inicios, en los que fue importante su relación con Pedro Almodóvar: “Juntarnos los dos nos hizo mucho bien el uno al otro, los dos. Nos conocimos haciendo teatro, no era buen actor, pero era el más simpático y con el que más me identifiqué. Nos hicimos súper amigos”.

Maura y Almodóvar trabajaron en ocho películas juntos como “Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” y “Volver”. Es conocido su desencuentro durante años, con reencuentros y alejamientos.

“Pedro ahora tiene una vida más complicada”, aseguró Maura. “Antes era más divertido. Claro, no lo perseguía todo el mundo como ahora”.

“Yo le conozco muy bien. Cuando volvimos a trabajar juntos 20 años después en Volver, me dio la primera instrucción y lo clavé a la primera. No era normal que saliera así después de 20 años sin vernos. A los dos se nos puso la piel de gallina”, aseguró la actriz.

Un talento “sin límites”

Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (Sociedad de servicios para los productores audiovisuales) y del Atlético de Madrid, presentó el premio a Carmen Maura tras recordar al actor español Juan Diego, recientemente fallecido.

“La cámara quiere a Madrid. Igual que quiere a Carmen Maura”, arrancó Cerezo su presentación a la galardonada.

“Tu trayectoria profesional es increíble. Tu talento interpretativo no tiene límites”, le dijo Cerezo a Carmen Maura tras recordar la multitud de premios que la actriz ha recibido a lo largo de su carrera: la Palma de Oro del Festival de Cannes, 4 Premios Goya, el César de Francia, la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, entre otros muchos.

Cerezo, uno de los impulsores de los Premios Platino que buscan impulsar las producciones audiovisuales en América Latina, España y Portugal, hizo un alegato al cine iberoamericano, más ahora en tiempos “difíciles” para la industria. Y recordó las palabras de Diego Luna cuando el actor mexicano recogió el mismo Premio de Honor el año pasado:

“Somos nosotros los que tenemos que contar nuestras historias”.

La rueda de prensa fue presentada por Juan Carlos Arciniegas, presentador del programa ShowBiz en CNN en Español y embajador de los Premios Platino.

