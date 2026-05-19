Trump consolida control sobre el Partido Republicano y vence a Thomas Massie en las primarias de Kentucky

Donald Trump obtuvo una de sus victorias políticas más significativas dentro del Partido Republicano luego de que el congresista republicano y favorito, Thomas Massie, fuera derrotado en las primarias del 4.º distrito de Kentucky por Ed Gallrein, el candidato respaldado personalmente por Trump.

De acuerdo con las proyecciones de Decision Desk HQ, Gallrein logró imponerse con alrededor del 54% de los votos frente al 46% obtenido por Massie, con más de la mitad de los sufragios contabilizados. La contienda puso fin a los 14 años de Massie en el Congreso y fue considerada una de las primarias legislativas más costosas en la historia reciente de Estados Unidos.

La elección fue observada a nivel nacional como una prueba del control que Trump mantiene sobre la base republicana y sobre los legisladores de su partido. Medios como la agencia Reuters señalaron que el presidente impulsó activamente la campaña para expulsar a uno de sus críticos internos más persistentes, en el marco de una estrategia más amplia para marginar a republicanos que desafían públicamente su liderazgo.

DDHQ Race Update (est. 0% in): Kentucky US House 4 Republican Primary



Thomas Massie (R): 14 (77.8%)

Ed Gallrein (R): 4 (22.2%)



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Massie, identificado durante años con la corriente liberal del Partido Republicano, había roto con Trump en temas de alto perfil, incluyendo el gasto público, la política exterior hacia Irán y la exigencia de publicar documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Trump llegó a calificarlo públicamente como “un obstruccionista” y “un tonto”, intensificando sus ataques en redes sociales durante las últimas semanas de campaña.

El ahora ganador, Ed Gallrein, es un ex integrante de los Navy SEALs y agricultor de Kentucky que fue reclutado políticamente tras recibir el respaldo directo del mandatario. Durante la campaña prometió apoyar sin reservas la agenda de Trump en Washington.

La batalla electoral atrajo millones de dólares en gasto político externo. The Washington Post y Reuters reportaron que la contienda superó los $32 millones de dólares en anuncios y financiamiento de grupos aliados a Trump y organizaciones proisraelíes críticas de Massie, convirtiéndose en la primaria para la Cámara de Representantes más cara registrada hasta ahora en Estados Unidos.

En la recta final de la campaña, figuras nacionales republicanas viajaron a Kentucky para apoyar a Gallrein. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, participó en actos públicos donde aseguró que Trump necesitaba “refuerzos” en el Congreso y describió a Gallrein como “la opción obvia” para representar al distrito.

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