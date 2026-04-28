9 billones de views: Luis Fonsi celebra nuevo récord de “Despacito”

A casi 10 años de su lanzamiento, el fenómeno musical “Despacito” continúa escribiendo páginas doradas en la historia de la música latina. El videoclip del tema, interpretado por Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, alcanzó un nuevo hito al superar las 9,000 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando su estatus como un pilar de la cultura pop global.

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi celebró la noticia el domingo a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje de agradecimiento, el artista destacó el respaldo incondicional del público que, nueve años después del estreno, sigue escuchando la canción con la misma intensidad que el primer día.

Este nuevo récord posiciona a “Despacito” como el video más visto por un artista masculino en toda la historia de la plataforma.

Un legado de récords

Más allá de las cifras, la permanencia de la canción es lo que más sorprende a la industria. “Despacito” dominó la lista “Hot Latin Songs” de Billboard durante 35 semanas consecutivas en el primer puesto y acumuló un total de 56 semanas en la cima, una hazaña sin precedentes.

Además, el tema cuenta con siete Guinness World Records y fue incluido por la revista Rolling Stone entre las 50 mejores canciones de pop latino de todos los tiempos.

El impacto cultural de la melodía fue tal que, en su momento, la revista Time la señaló como una fuerza unificadora en tiempos de división, destacando su capacidad para conectar al mundo no latino con los ritmos en español.

Este logro coincide con un buen momento para Fonsi, quien celebra 27 años de trayectoria artística. Actualmente, el boricua lidera las listas de popularidad con su nuevo sencillo “Cambiaré” junto a Feid, el cual ya alcanzó el número uno en Estados Unidos y otros 11 países.

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