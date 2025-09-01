Luis Fonsi acompañó a Bad Bunny en su residencia: “Canté con un nudo en la garganta”

Luis Fonsi se sumó a los invitados que han acompañado a Bad Bunny en los shows de su residencia No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico.

Este fin de semana, el cantante de “No me doy por vencido”interpretó junto a Bad Bunny el tema “Lo que le pasó a Hawaii”, que forma parte del nuevo álbum del reguetonero: Debí tirar más fotos.

A través de su cuenta de Instagram, Fonsi expresó su agradecimiento con el reguetonero por invitarlo a cantar una canción tan significativa para todos los puertorriqueños.

“Anoche Benito me invitó a cantar en su residencia. Cante con un nudo en la garganta, pelos de punta y mi bandera colgada en el alma. Fue muy emocionante”, escribió el cantante junto a varias fotos del show.

Fonsi también compartió un video de un emotivo momento que vivió en el backstage junto a Bad Bunny. En el clip, se ve a ambos cantante compartir un sentido abrazo tras la presentación.

“Gracias (…) Es un honor escuchar tu voz en esa canción”, se escucha decir a Bad Bunny. “Tú estás conmigo siempre”, responde Fonsi.

Entre los invitados que han acompañado a Bad Bunny en los shows de su residencia destacan Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Belinda, Feid, Arcángel, entre otros.

El pasado 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

