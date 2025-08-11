¿Quiénes han sido los invitados en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Desde que comenzó, el pasado 11 de julio, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico titulada No Me Quiero Ir De Aquí, ha contado con una impresionante lista de invitados especiales con los que ha sorprendido al público de sus primeros shows.

Hasta el momento, el reguetonero puertorriqueño ha ofrecido 15 shows de los 30 que tiene previstos con su residencia, que finalizará el 14 de septiembre.

Entre los artistas que han subido al escenario junto a Bad Bunny destacan Jhay Cortez, Wisin, Jowell y Randy, Farruko, Gilberto Santa Rosa, Tito El Bambino, Árcangel, Pedro Capó, Young Miko, Eladio Carrión y RaiNao, entre otros.

Recientemente, Bad Bunny estuvo acompañado por el rapero Residente y la cantante Kany García, quienes interpretaron temas emblemáticos junto al reguetonero.

Asimismo, otras figuras como Ricky Martin, el actor estadounidense Austin Butler, el basquetbolista LeBron James, los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, así como el exboxeador Tito Trinidad han disfrutado el espectáculo desde la famosa “casita rosa”.

La presencia de celebridades internacionales y locales, así como la diversidad de géneros y colaboraciones en escena, han convertido a la residencia un evento cultural y musical sin precedentes en Puerto Rico, que celebra tanto la música de Bad Bunny como la identidad puertorriqueña.

La residencia también ha servido como plataforma para homenajes, como el que le dedicaron al pianista Eddie Palmieri, fallecido recientemente.

El 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

