Bad Bunny homenajeó a Eddie Palmieri en uno de sus shows

Bad Bunny rindió un emotivo homenaje a Eddie Palmieri, leyenda de la salsa, durante uno de sus conciertos en San Juan, Puerto Rico.

En su quinto fin de semana consecutivo de presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su residencia No me quiero ir de aquí, el reguetonero puertorriqueño interpretó junto a la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta el emblemático tema “Vámonos pa’l monte”, mientras en las pantallas gigantes se proyectaba la imagen de Palmieri, quien falleció esta semana.

El sentido tributo provocó una ovación respetuosa del público presente en el Coliseo de Puerto Rico.

Tras el fallecimiento de Palmieri, también Bad Bunny compartió en sus redes sociales varias fotografías del pianista para honrar su legado musical.

El homenaje del reguetonero se sumó a las múltiples muestras de reconocimiento por la partida del maestro Eddie Palmieri, consideradas una pérdida profunda para la música afrocaribeña que marcó a varias generaciones con su sonido contundente y visionario.

El miércoles, 6 de agosto, se supo que Eddie Palmieri legendario pianista y compositor puertorriqueño-estadounidense había fallecido a los 88 años de edad.

En ese momento, el encargado de compartir la lamentable noticia fue el cantante y compositor puertorriqueño Bobby Cruz a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió.

Palmieri fue un pionero de la salsa y una figura clave en la evolución del Latin Jazz. Fundador de renombradas bandas como La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, su música revolucionó el género con la inclusión innovadora de trombones que marcaron un antes y un después en la salsa afrocubana.

Con más de 60 años de carrera, Eddie Palmieri fue galardonado con seis premios Grammy, destacándose su primer Grammy en 1976 por el álbum The Sun of Latin Music, que también fue la primera producción latina en recibir ese reconocimiento.

Seguir leyendo:

· Arcángel cantó con Bad Bunny en el décimo show de su residencia

· Bad Bunny se muestra agradecido por los primeros shows de su residencia

· Bad Bunny y Gilberto Santa Rosa cantaron juntos “Baile inolvidable”