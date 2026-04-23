“Michael” desafía las críticas y arranca con éxito en la taquilla internacional

El Rey del Pop sigue reinando, esta vez en la gran pantalla. “Michael”, la esperada película biográfica sobre la vida y carrera de Michael Jackson, inició con buen pie en la taquilla internacional, recaudando $18,5 millones en su primer día de estreno, según reseñó Deadline con datos de Universal.

Hasta el momento, se ha estrenado en diferentes países, incluyendo Francia, Reino Unido, Irlanda, México, España, Alemania y Brasil.

Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta narra el viaje del artista desde sus humildes inicios en los Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mundial.

Uno de los grandes atractivos es la actuación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien da vida al ícono pop con una asombrosa similitud. El elenco se completa con Colman Domingo y Nia Long, interpretando a los padres de Michael, Joe y Katherine Jackson.

Dominio mundial en puerta

“Michael”, distribuida por Lionsgate en Norteamérica y por Universal en los mercados internacionales, llegará oficialmente este viernes, 24 de abril, a Estados Unidos y al resto de los 82 territorios en todo el mundo.

Las proyecciones para el fin de semana son contundentes: se espera que la película domine la taquilla global con entre $65 y $75 millones en Norteamérica y una cifra similar o incluso superior —de $75 a $80 millones— a nivel internacional.

Hasta ahora, el recibimiento del público ha sido arrollador. Francia lidera los estrenos con $2,6 millones en 743 salas, empatado con Reino Unido e Irlanda. Le siguen Italia con $1,3 millones, y México y España con $1,1 millones cada uno.

Según Universal, estas cifras superan en la mayoría de los territorios a las de dos de las biopics más taquilleras de la última década: “Bohemian Rhapsody” y “Oppenheimer”.

Sin embargo, no todo es perfecto. Los críticos señalan que “Michael” ofrece una visión edulcorada de la vida del cantante, al omitir por completo las acusaciones de abuso sexual infantil que marcaron sus últimos años.

Inicialmente, el guion incluía una demanda presentada contra Jackson en 1993, pero los productores tuvieron que eliminar esas escenas al descubrir una cláusula en el acuerdo con el joven denunciante que prohibía expresamente la representación o mención del caso en cine o televisión.

Como resultado, la película concluye durante la gira Bad de 1988, evitando cualquier controversia posterior. Aun así, el costo de la producción es elevado, superando los $170 millones, lo que la convierte en una de las películas biográficas más caras de la historia.

La historia del rey del pop, hasta el momento, solo cuenta con 47 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

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