El biopic de Michael Jackson enciende una disputa entre Janet y Jermaine Jackson

Lo que debía ser una reunión familiar para celebrar el legado de Michael Jackson se transformó en el escenario de un fuerte enfrentamiento entre dos de sus hermanos. Según revelaron TMZ y Page Six, Janet Jackson y Jermaine Jackson protagonizaron una acalorada discusión durante una proyección privada del biopic Michael, programado para estrenarse en abril.

Más de sesenta miembros del clan se dieron cita en Los Ángeles para ver un adelanto de la película. El ambiente, que comenzó con aplausos y emoción al recorrer la trayectoria del artista, cambió drásticamente cuando terminó la función.

Testigos señalaron que Janet cuestionó prácticamente cada aspecto del filme: desde las actuaciones hasta el maquillaje y los gestos de los intérpretes. Su actitud sorprendió a los presentes, que esperaban un respaldo unánime al proyecto.

Reacción de Jermaine

La reacción de Jermaine no se hizo esperar. El hermano mayor, cuyo hijo Jaafar Jackson debuta como actor interpretando a Michael, se levantó y encaró a Janet con dureza: “Vas a perder esta ola. Estás tan celosa. Solo súbete a la ola”, habría dicho según una fuente de Page Six.

El momento dejó atónitos a los familiares más jóvenes, poco acostumbrados a ver conflictos tan abiertos entre los hermanos.

Versiones posteriores indicaron que la pelea continuó por teléfono. Un informante de TMZ aseguró que Janet siempre sintió celos de Michael y que, aunque tuvo oportunidad de participar en la producción, decidió rechazarla.

Sin embargo, Taj Jackson, sobrino del cantante, intentó apagar los rumores en redes sociales: “No promuevan falsas historias o mentiras. Esta es nuestra fiesta MJ y no están invitados”.

El filme, que también cuenta con Colman Domingo como Joe Jackson y Nia Long como Katherine Jackson, llegará a los cines el 24 de abril. Mientras tanto, la familia Jackson demuestra que el legado de Michael sigue generando pasiones… y también divisiones.

