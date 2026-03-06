Michael Jackson enfrenta una nueva demanda a casi dos décadas de su muerte

A 17 años de su fallecimiento, el nombre del cantante Michael Jackson se encuentra envuelto en la polémica una vez más. ¿El motivo? Cuatro integrantes de la familia Cascio presentaron una demanda en donde lo acusan de haber abusado de ellos cuando eran menores de edad.

Los primeros reportes indican que la querella fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California en febrero de este año y, en sus páginas, detalla que el ‘Rey del Pop’ habría aprovechado su fama para acercarse a su familia y establecer un contacto directo con los demandantes.

Según los detalles retomados por diversos medios, la familia Cascio y Michael Jackson se conocieron en la década de los 80, cuando el padre trabajaba en el hotel Helmsley Palace de Nueva York, un lugar al que el famoso acudiría con frecuencia.

En este sentido, se señaló al personal del establecimiento de ser consciente de los abusos sexuales y de facilitarlos, esto al asegurar que este, presuntamente, reservaba al cantante habitaciones de hotel cerca de los niños cuando viajaban juntos.

En su declaración, los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio aseguran que que Michael Jackson ponía a su alcance bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas para, posteriormente, realizar tocamientos indebidos en los que el intérprete los obligaba a guardar silencio.

Michael Jackson en el juzgado de Santa María, California, en enero de 2004. El cantante se presentó para su comparecencia formal por los siete cargos por realizar actos lascivos con una menor de 14 años y dos cargos por administrar una sustancia intoxicante. Crédito: Kevork Djansezian | AP

Los encuentros no se habrían limitado a ocurrir en el lujoso hotel ubicado en Nueva York. Y es que las declaraciones apuntan a que la familia visitó el rancho “Neverland”, propiedad de Michael Jackson, en donde habría tenido algunos encuentros indebidos con los menores.

En el documento también se hace mención de visitas a propiedades de Elizabeth Taylor en Suiza y de Elton John en Reino Unido. No obstante, los demandantes dejan claro que estas referencias no son parte de una acusación directa a estas celebridades.

Pese a que en años anteriores la familia salió en defensa de Michael Jackson frente a las acusaciones por el presunto delito de abuso, los demandantes afirman que lograron “desprogramarse” tras darse a conocer los testimonios de otras víctimas en el documental de HBO, lanzado en 2019, “Leaving Neverland”.

“‘Leaving Neverland’ desprogramó a los demandantes y los obligó a ser conscientes de la realidad: El abuso sexual por parte de Jackson era incorrecto y los había perjudicado gravemente”, se afirma en la demanda.

Debido al revuelo que generó esta nueva querella, los representantes legales del cantante emitieron un comunicado en el que además de negar las acusaciones, califican la acción como un intento de sacar provecho económico a costa del fallecido Michael Jackson.

