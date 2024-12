Encuentran grabaciones inéditas de Michael Jackson en una bodega

Gregg Musgrove, un ex patrullero de California, descubrió 12 canciones inéditas de Michael Jackson entre el contenido de una bodega que compró en San Fernando Valley.

Los tracks fueron grabados entre 1989 y 1991, período durante el cual Jackson trabajaba en su álbum Dangerous. La bodega (ubicada en un almacén del barrio de Van Nuys) perteneció a Bryan Loren, un productor que trabajó con Sting, Whitney Houston y El Rey Del Pop.

“He visitado todos los sitios de fans”, dijo Musgrove a The Will. “Se rumora que algunas de las canciones existen, algunas se han filtrado un poco. Un par de ellas ni siquiera se han dado a conocer en el mundo. Estoy escuchando estas cosas y se me eriza la piel, porque nadie ha escuchado esto antes. Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear fue realmente genial”. Uno de los tracks se titula “Don’t Believe It” y otro “Truth On Youth”, un dueto de Michael (quien falleció en 2009) con el rapero LL Cool J.

Sin embargo, es poco probable que las canciones sean lanzadas. Gregg Musgrove (quien ya tenía planeado ir a casas de subastas) contrató a un abogado, quien le informó que los derechos de las grabaciones pertenecen a los herederos del cantante, además de que ellos cuentan con los masters (cintas originales) de esos mismos temas.

En 2025 se estrenará “Michael”, un biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua. La película contará con decenas de canciones del artista en sus versiones originales, pero aún no se da a conocer si en el soundtrack habrá temas inéditos. En octubre de este año LL Cool J fue entrevistado para la estación KIIS FM, y habló sobre los duetos que hizo con Michael en 1989: “(Las canciones) no fueron lo suficientemente buenas…hubo algunas otras cosas que simplemente no funcionaron. A veces el arte no llega ahí. Simplemente no llega ahí”.

