Fallece a los 70 años Tito Jackson, hermano de “El Rey del Pop”

El guitarrista estadounidense Tito Jackson, integrante del grupo The Jackson 5 y hermano de Michael Jackson, El Rey Del Pop, falleció a los 70 años el 15 de septiembre, tras sufrir un ataque cardíaco. La noticia de su deceso fue confirmada a la revista People por Siggy Jackson, sobrino del músico.

Aunque todavía no se emite un comunicado en el que de manera oficial se den detalles sobre la muerte de Tito (cuyo verdadero nombre era Toryano Adaryll Jackson), un amigo de su familia, Steve Manning, dijo a Entertainment Tonight que el artista se encontraba viajando de California a Oklahoma, transportando antigüedades para su nueva casa.

Jackson comenzó a sentir dolor en el pecho cuando se encontraba en Gallup, New Mexico, por lo que su socio Terry Harvey (con quien viajaba) pidió ayuda a la policía local, quienes trasladaron a Tito a un hospital, donde perdió la vida.

Los tres hijos de Tito (Taj, Taryll y TJ, quienes conforman el grupo 3T) publicaron en su cuenta oficial de Instagram muchas fotografías en las que aparecen con su padre, junto con el mensaje: “Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar. Lo extrañaremos muchísimo. Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó, y es “Amaos los unos a los otros”. Te amamos papá”.

Tito Jackson nació el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana. Junto con sus hermanos Michael, Jermaine, Marlon y Jackie formó en 1964 el grupo The Jackson 5, que grabó exitosos sencillos como “I Want You Back”, “I’ll Be There”, “Can You Feel It” y “Torture” (años después se uniría a la alineación Randy Jackson). El guitarrista lanzó en 2016 su primer álbum como solista, y el último disco que grabó con sus hermanos fue 2300 Jackson Street, de 1989. Descanse en paz.

