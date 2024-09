Perry Farrell, del grupo Jane’s Addiction, agrede a Dave Navarro en pleno escenario (VIDEO)

Perry Farrell, vocalista y líder del grupo de rock Jane’s Addiction, ha generado polémica por agredir físicamente al guitarrista Dave Navarro, durante el concierto que la banda dio el viernes 13 de septiembre en el Leader Bank Pavillion de Boston.

En videos que circularon en las redes sociales minutos después del show (que terminó abruptamente) puede verse cómo Farrell, de 65 años, se acerca a Navarro (de 57) y lo empuja, para después darle un golpe en el pecho. De inmediato, técnicos del grupo, junto con el bajista Eric Avery, intervienen y sujetan al cantante, quien continúa furioso y moviéndose mucho.

Etty Lau Farrell, esposa del artista, escribió en Instagram un largo mensaje, dando su versión de los hechos: “Claramente había mucha tensión y animosidad entre los miembros… la magia que hacía que la banda fuera tan dinámica. Bueno, se encendió la dinamita…La frustración de Perry había ido aumentando. Noche tras noche, sentía que el volumen del escenario había sido extremadamente alto y la banda ahogaba su voz. Perry había estado sufriendo tinnitus y dolor de garganta todas las noches. Pero cuando el público en la primera fila comenzó a quejarse, maldiciendo a Perry porque la banda estaba sonando demasiado alto y que no podían escucharlo, Perry perdió el control.

“Perry estuvo como una bestia enloquecida durante la siguiente media hora; finalmente no se calmó, pero se derrumbó y lloró y lloró. Eric (Avery), o no entendió lo que significaba la desescalada, o se aprovechó de la situación, y le dio algunos golpes bajos a Perry”. Hasta el momento, el vocalista y sus representantes no han hecho ningún comentario sobre el incidente.

Conformado por Farrell, Navarro, Avery y el baterista Stephen Perkins, Jane’s Addiction es una de las bandas más importantes del rock alternativo estadounidense. Sus álbumes Nothing’s Shocking (de 1988) y Ritual De Lo Habitual (de 1990) son considerados clásicos del género (Perry es el creador del festival musical anual Lollapalooza). El grupo está de regreso en los escenarios luego de 14 años, y a la gira de reunión le restan varias fechas; el último show está programado para el 16 de octubre en Bridgeport, Connecticut.

