Lista de ganadores de los VMAs de MTV 2024

La noche del 11 de septiembre fueron entregados los Video Music Awards, del canal de música y entretenimiento MTV. La ceremonia se llevó a cabo en la Arena UBS de Elmont, Nueva York, y fue conducida por la rapera Megan Thee Stallion.

La cantante Taylor Swift obtuvo siete premios, incluyendo el de Mejor Video del Año, por su sencillo “Fortnight”, a dueto con Post Malone. Ella rompió su propio récord, pues ahora es la única artista que ha ganado en esa categoría cinco veces (y desde 2022 por tres años consecutivos). A continuación, la lista completa de ganadores:

Video del Año.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Premio Especial Video Vanguard.- Katy Perry

Mejor Video de Rock Alternativo.- “Beautiful Things” – Benson Boone

Actuación Más Icónica en los VMAs.- Katy Perry – “Roar” (2013)

Mejor Video de Tendencia.- “Mamushi” – Megan Thee Stallion (featuring Yuki Chiba)

Canción del Verano.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Mejor Video de Rock.- “Human” – Lenny Kravitz

Mejor Colaboración.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Mejor Video de Afrobeats.- “Water” – Tyla

Canción del Año.- “Espresso” – Sabrina Carpenter

Artista del Año.- Taylor Swift

Mejor Video de Pop.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Mejor Video de R&B.- “Snooze” – SZA

Video Para Bien.- “What Was I Made For” – Billie Eilish

Mejor Fotografía.- “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” – Ariana Grande

Mejor Dirección Artística.- “BOA” – Megan Thee Stallion

Mejor Dirección.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Mejor Edición.- “Fortnight” – Taylor Swift y Post Malone

Mejor Coreografía.- “Houdini” – Dua Lipa

Mejores Efectos Visuales.- “Houdini” – Eminem

Mejor Video de Hip-Hop.- “Houdini” – Eminem

Mejor Video de K-pop – “Rockstar” – LISA

Mejor Artista Nuevo.- Chappell Roan

Mejor Video Latino.- “Mil Veces” – Anitta

Actuación MTV Push del Año.- “Easy” – Le Sserafim

