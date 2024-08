Megan Thee Stallion conducirá la entrega de los VMAs de MTV

La rapera Megan Thee Stallion ha sido elegida para conducir la entrega de los VMAs de MTV, el 11 de septiembre. Ella también está nominada a cinco premios, en las categorías de Mejor Colaboración, Mejor Video de Hip-Hop, Mejor Dirección, Mejores Efectos Visuales y Mejor Dirección Artística.

La entrega de los VMAs de MTV cambia de fecha, debido al debate presidencial

La artista de 29 años (cuyo verdadero nombre es Megan Jovon Ruth Pete) lanzó en junio su tercer álbum, titulado Megan y que obtuvo buenas críticas. Uno de los sencillos, “Hiss”, llegó al número 1 de la lista Hot 100 de Billboard. Se espera que ella también actúe en la ceremonia de premios, que se llevará a cabo en la Arena UBS de Nueva York.

La sección de noticias del canal de televisión MTV termina luego de 36 años

Taylor Swift lidera las nominaciones este año, con un total de 10. Los clips musicales que compiten en la categoría de Mejor Video son “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)“, de Ariana Grande; “Lunch”, de Billie Eilish; “Paint The Town Red”, de Doja Cat; “Houdini”, de Eminem; “Snooze”, de SZA, y “Fortnight”, de Swift y Post Malone.

La cantante Katy Perry recibirá el premio especial Video Vanguard, por su exitosa trayectoria. En cuanto a las actuaciones de los MTV VMAs 2024, hasta ahora se han anunciado las de Rauw Alejandro, Camila Cabello, GloRilla, Chappel Roan, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz, Lisa, Benson Boone y Halsey.

Sigue leyendo: