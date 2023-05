La sección de noticias del canal de televisión MTV termina, luego de 36 años

En agosto de 1981 el canal MTV comenzó sus transmisiones, y seis años después incluyó en su programación tanto cápsulas como un noticiero titulado MTV News, en el que se informaba al público sobre novedades musicales, acontecimientos políticos y eventos culturales. Ahora se ha anunciado el cierre de esa sección, como parte de una medida de la empresa Paramount Global para reducir costos (lo cual se ha traducido en despidos masivos).

En un comunicado Chris McCarthy, presidente de Paramount Media Networks y Showtime/MTV Entertainment Studios, dio a conocer la decisión. Aunque el canal de televisión sigue transmitiendo entregas de premios, ahora incluye en su mayoría reality shows y la cadena cuenta con otras estaciones en las que se programan tanto videos musicales de décadas pasadas como los éxitos del momento.

Al mando del periodista Kurt Loder (quien promovió durante más de tres décadas la investigación de entretenimiento en el canal), MTV News informó acerca de hechos que marcaron el mundo de la música popular, como las muertes de Freddie Mercury, Kurt Cobain y Tupac Shakur, el lanzamiento del libro Sex de Madonna y festivales como Lollapalooza y Woodstock ’94; también promovió entre el público juvenil estadounidense la importancia del voto, en la campaña Rock The Vote. A través de su cuenta de Twitter Loder (ahora de 78 años) escribió el mensaje: “Gracias a todos por las gentiles palabras hoy”. Thanks to everyone for all the kind words today…— Kurt Loder (@kurt_loder) May 10, 2023

Sigue leyendo: