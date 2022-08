41 años de MTV: el canal que cambió la televisión

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El 1 de agosto de 1981, MTV: Music Television sale al aire por primera vez, con las palabras: “Damas y caballeros, rock and roll”.

“Video Killed the Radio Star” de The Buggles fue el primer video musical que salió al aire en el nuevo canal de televisión por cable, que inicialmente estaba disponible solo para hogares en partes de Nueva Jersey.

MTV pasó a revolucionar la industria de la música y se convirtió en una fuente influyente de cultura pop y entretenimiento en los Estados Unidos y otras partes del mundo, incluidas Europa, Asia y América Latina.

En los primeros días de MTV, su programación consistía en videos musicales básicos presentados por VJ (video jockeys) y proporcionados de forma gratuita por las compañías discográficas.

A medida que la industria discográfica reconoció el valor de MTV como vehículo promocional, se invirtió dinero en hacer videos creativos y de vanguardia. Algunos directores, incluidos Spike Jonze (Being John Malkovich, Three Kings) y Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), trabajaron en videos musicales antes de pasar a largometrajes.

En la década de 1980, MTV jugó un papel decisivo en la promoción de las carreras de artistas como Madonna, Michael Jackson, Prince y Duran Duran, cuyos videos se reproducían con mucha frecuencia.

A fines de la década de 1980, MTV comenzó a transmitir programación sin videos, dirigida a adolescentes y adultos jóvenes.

Su popular serie de telerrealidad The Real World se lanzó en 1992 y fue seguida por programas de gran audiencia como The Osbournes, Newlyweds: Nick and Jessica, Laguna Beach, My Super Sweet 16 y The Hills.

MTV también estrenó series animadas que incluyen Beavis and Butthead y Celebrity Deathmatch, así como documentales, noticias, programas de juegos y campañas de servicio público sobre temas que van desde el derecho al voto hasta el sexo seguro.

Este canal desarrolló una reputación por empujar los límites culturales y el gusto; la transmisión del video “Like a Prayer” de Madonna de 1989 es solo un ejemplo famoso. En 1984, el canal lanzó los MTV Music Video Awards, a los que siguieron en 1992 los MTV Movie Awards.

Seguir leyendo: