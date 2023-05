Lista de ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2023

La huelga de los guionistas de Hollywood provocó que la entrega de los MTV Movie & TV Awards 2023 tuviera muchas modificaciones, dando como resultado una transmisión singular: no hubo alfombra roja, no hubo ceremonia con famosos como asistentes y la actriz Drew Barrymore renunció unos días antes a fungir como conductora del evento.

En lugar de todo ello, los premios fueron anunciados por una voz en off y la transmisión tuvo como complemento muchos fragmentos de las actuaciones musicales de entregas anteriores. En cuanto a los que recibieron este año el cubo con palomitas doradas, destacaron Tom Cruise, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Adam Sandler y “Scream VI”, que fue la Mejor Película. A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor Héroe: Pedro Pascal (“The Last of Us”)

Mejor Actuación en una Película: Tom Cruise (“Top Gun: Maverick”)

Mejor Serie Docu-Reality: “The Kardashians”

Revelación: Joseph Quinn (“Stranger Things”)

Mejor Equipo de Reality en Pantalla: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay y LaLa Kent (“Vanderpump Rules”)

Mejor Actuación de Comedia: Adam Sandler (“Murder Mystery 2”)

Mejor Dúo: Pedro Pascal y Bella Ramsey (“The Last of Us”)

Mejor Pelea: Gale Weathers (Courteney Cox) vs. el asesino Ghostface (“Scream VI”) View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

La Actuación de Más Miedo (Televisión): Jennifer Coolidge (“The White Lotus”)

Mejor Serie de Competencia: “RuPaul’s Drag Race: All-Stars”

Mejor Beso: Madison Bailey y Rudy Pankow (“Outer Banks”)

Mejor Documental Musical: “Selena Gomez: My Mind & Me” View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Mejor Programa de Televisión: “The Last of Us”

Mejor Momento Musical (Televisión): Purple Hearts, “Come Back Home”

Mejor Actuación en un Programa de Televisión: Jenna Ortega (“Wednesday”)

Mejor Villana (Cine): Elizabeth Olsen (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”) View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Mejor Elenco: “Stranger Things”

Mejor Canción (Cine): “Carolina”, de Taylor Swift (“Where the Crawdads Sing”)

Mejor Conductora de Televisión: Drew Barrymore (“The Drew Barrymore Show”)

Mejor Película: “Scream VI” View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

