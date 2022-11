Estos son los ganadores de los MTV EMAs 2022

Foto: Kate Green for MTV / Getty Images

El día de hoy fueron entregados en Dusseldorf, Alemania los premios Europe Music Awards de la cadena de videos musicales MTV a los mejores videoclips y artistas en 2022. En el show destacaron las actuaciones de Ava Max, David Guetta, Gorillaz y OneRepublic; el mejor video del año fue para “All too well: the short film” de la cantante Taylor Swift, quien también obtuvo el EMA de Mejor Artista. A continuación, la lista de los principales ganadores:

Mejor Video: “All too well: the short film” de Taylor Swift

Mejor Canción: “Super freaky girl” de Nicki Minaj

Mejor Artista: Taylor Swift

Mejor Colaboración: “I’m good (Blue)” de David Guetta & Nicki Minaj

Mejor Pop: Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo: Seventeen

Mejor K-Pop: Lisa

Mejor Artista Electrónico: David Guetta

Mejor Artista Latino: Anitta

Mejor Hip-Hop: Nicki Minaj

Mejor Artista de Rock: Muse

Mejor Artista de Música Alternativa: Gorillaz

Mejor Video de Formato Largo: Taylor Swift, por “All too well: the short film”

Mejor Video Para Bien: “Unholy” de Sam Smith & Kim Petras

Los Más Grandes Fans: BTS

Mejor Actuación en el Metaverso: Blackpink View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

