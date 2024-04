Megan Thee Stallion es demandada por acoso y ambiente laboral hostil

Megan Thee Stallion es una de las rappers más famosas actualmente, pero enfrenta una demanda por acoso y ambiente laboral hostil, interpuesta por un camarógrafo que trabajó para ella hace dos años.

El 23 de abril Emilio García presentó la demanda en una corte de Los Ángeles. El documento expone que el camarógrafo fue objeto de burlas por parte de la artista debido a su peso; además, describió un incidente ocurrido en Ibiza en junio de 2022, cuando a bordo de una camioneta fue supuestamente obligado a presenciar cómo Megan mantenía relaciones sexuales con otras dos chicas.

Según García, la rapper (cuyo verdadero nombre es Megan Jvon Ruth Pete) le dijo que nunca hablara sobre lo que vio, y que después su sueldo cambió de una tarifa fija mensual a un acuerdo de pago por tarea, sin horas extras ni descansos. Alex Spiro, abogado de la artista, declaró: “Este es un reclamo laboral por dinero, sin ningún reclamo por acoso sexual presentado y con acusaciones lascivas para intentar avergonzarla. Nos ocuparemos de esto en los tribunales”.

Sin embargo, el representante legal de García, Ron Zambrano (quien también está llevando un caso en contra de la cantante Lizzo), opinó lo contrario: “Es una completa mentira que no hayamos alegado un ambiente de trabajo hostil basado en el reclamo sexual. Es literalmente el primer reclamo enumerado en la demanda. Nada de esto tiene la intención de avergonzarla, sino simplemente un intento de hacerla responsable por sus acciones ilegales, tal como debería serlo cualquier otra persona, celebridad o no. La reacción de que mi cliente no debería haberse ofendido por estar en un automóvil mientras ella tenía relaciones sexuales con otra mujer es una absoluta doble moral”.

Hasta el momento, Megan Thee Stallion no ha hecho ninguna declaración sobre la demanda. La artista actualmente promueve su sencillo “Not My Fault” (a dueto con Renée Rapp) y prepara su gira mundial, que comenzará el 14 de mayo en Minneapolis.

Sigue leyendo: