Megan Thee Stallion aclara el supuesto problema que tuvo con Justin Timberlake en la entrega de los VMAs

En la entrega de los VMAs 2023 de MTV muchos famosos se conocieron, y un ejemplo es el de Justin Timberlake y Megan Thee Stallion. Sin embargo, un video difundido en redes sociales generó el rumor de que ambos habían tenido un conflicto en la zona backstage. En el clip, el integrante del grupo NSYNC aparece intercambiando unas palabras con la rapper, quien lo señala efusivamente.

Posteriormente algunos testigos declararon que lo que Timberlake dijo fue: “Es muy lindo conocerte”, a lo que Megan contestó: “No, no, esto no cuenta, tenemos que encontrarnos apropiadamente”, para después salir al escenario e interpretar su tema “Bongos”.

Ahora, para dejar en claro lo que pasó, la artista (cuyo verdadero nombres es Megan Jovon Ruth Pete) recurrió a sus redes sociales para publicar un video que la muestra junto a Justin en la fiesta posterior a la entrega de premios, y aunque no se escucha qué es lo que ella dice (pues usó como fondo musical la canción “Do as infinity” de Fukai Mori), escribió junto al post el mensaje: “Simplemente hablo con mis manos lol 🤷🏽‍♀️ @justintimberlake te amo 💙”. En cuanto a NSYNC, el grupo podría haber grabado un nuevo sencillo para el soundtrack de la película “Trolls band together”, que se estrenará este otoño. View this post on Instagram A post shared by Megan Thee Stallion (@theestallion)

