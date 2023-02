Lance Bass habla sobre la posibilidad de una reunión del grupo NSync

El cantante Lance Bass ha tenido mucho éxito con su podcast “Frosted tips”, cuyo contenido es un viaje al pasado -específicamente a finales de la década de los 90- y en el que se tratan diversos temas. Era inevitable que el auditorio lo cuestionara acerca de una reunión de NSync, la boy band de la que formó parte, y habló al respecto.

Entrevistado por Billboard News Bass, de 43 años, comentó sobre la posibilidad de juntarse con Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick para un concierto o inclusive una gira: “Nunca digas nunca. Creo que sólo tiene que ser el momento adecuado; todos tenemos que estar inspirados en el momento. Pero sí creo que el mundo necesita algo nuevo de NSync. Siempre me siento mal porque no hubo final, porque no tuvimos un show final, no tuvimos una gira final, porque no sabíamos que eran los días finales. Creo que le debemos a los fanáticos darles algo en algún momento. Sólo espero que sea antes de los 80 años”.

Hace más de 20 años NSync fue una de las boy bands más exitosas a nivel mundial, llegando a vender más de un millón de copias de su álbum No strings attached el día de su lanzamiento; sin embargo, en 2002 Timberlake se lanzó como solista y con ello la carrera del grupo se vio interrumpida de forma indefinida.

También te puede interesar:

-Te contamos qué ha pasado con Justin Timberlake desde el escándalo con otra actriz a casarse de nuevo con Jessica Biel

-NSYNC recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood