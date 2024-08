Taylor Swift lidera las nominaciones de los MTV VMAs 2024

Hoy fueron anunciados los nominados a los MTV Video Music Awards 2024, y Taylor Swift compite en 10 categorías, incluyendo Mejor Video del Año (por “Fortnight”) y Artista del Año. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en la UBS Arena de Nueva York, el 10 de septiembre.

Los otros clips nominados en la terna más importante son “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)”, de Ariana Grande; “Lunch”, de Billie Eilish; “Paint The Town Red”, de Doja Cat; “Houdini”, de Eminem, y “Snooze”, de SZA.

Si Swift obtuviera el VMA de Video del Año, se convertiría en la única artista en la historia en ganar cinco veces en esa categoría. Ella se llevó la estatuilla en forma de astronauta en 2015 por el clip de su canción “Bad Blood”; en 2019 por “You Need To Calm Down”; en 2022 por “All Too Well”, y en 2023 por “Anti-Hero”.

Los otros artistas con mayor número de nominaciones este año son Post Malone (con 9), Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter (con 6 cada uno), Megan Thee Stallion y SZA (con 5), y Lisa, Olivia Rodrigo y Teddy Swims, con 4. Las categorías en las que Taylor Swift compite son Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Artista Pop, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejores Efectos Visuales y Mejor Dirección Artística.

La categoría de Mejor Video Latino también presenta a destacados artistas. Compiten Anitta, por “Mil Veces”; Bad Bunny, por “Monaco”; Karol G, por “Mi Ex Tenía Razón”; Myke Towers, por “Lala”; Peso Pluma y Anitta, por “Bellakeo”; Rauw Alejandro, por “Touching The Sky”, y Shakira con Cardi B, por “Puntería”.

“Fortnight” (primer sencillo del álbum The Tortured Poets Department) ocupó el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard en mayo. La colaboración de Taylor Swift y Post Malone cuenta con un video dirigido por la propia cantante, con fotografía de Rodrigo Prieto y apariciones especiales de los actores Ethan Hawke y Josh Charles. Hasta el momento, el clip tiene más de 97 millones de vistas en YouTube.

