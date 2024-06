Donald Trump dice que Taylor Swift es “inusualmente bonita”

Taylor Swift ha acaparado de nuevo los titulares, pero ahora no es por un álbum ni por su gira mundial, sino por las declaraciones del ex presidente Donald Trump, quien dijo que la cantante es “inusualmente bonita”.

Lo anterior se expone en el libro Apprentice In Wonderland: How Donald Trump And Mark Burnett Took America Through The Looking Glass, escrito por Ramin Setoodeh y que salió a la venta el 10 de junio. El ex mandatario resaltó la belleza de la cantante y dijo: “Creo que es bonita. Creo que es liberal. A ella probablemente no le agrada Trump. He oído que tiene mucho talento. Creo que es muy bonita, en realidad… ¡inusualmente bonita!”

Sin embargo, los halagos de Trump a Taylor no lo convierten en un swiftie. La artista ha defendido su postura política desde hace varios años, y en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram en 2018 mostró su apoyo al candidato demócrata Phil Bredesen (de Tennessee) para el Senado y Jim Cooper para la Cámara de Representantes. Fue entonces cuando Donald declaró: “Digamos que ahora la música de Taylor me gusta 25% menos, OK?”

En el libro, Trump también cuestiona las convicciones de la cantante, y declaró a Setoodeh lo siguiente: “¿Ella (Swift) es liberal, o es sólo una actuación? ¿Ella es legítimamente liberal? ¿No es fingido? Me sorprende que una estrella del country pueda tener éxito siendo liberal”. Además, dijo no conocer muy bien la música de Taylor.

El libro Apprentice In Wonderland aparece tan sólo semanas después de que se estrenara en el Festival de Cine de Cannes la película “The Apprentice”, dirigida por Ali Abbasi y que narra una etapa en la vida de Donald Trump; éste rechazó por completo el filme, y su vocero Steven Cheung dijo: “Presentaremos una demanda para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos supuestos cineastas”. Mientras tanto, Taylor Swift continúa con su gira The Eras Tour, ahora en su fase por Europa.

