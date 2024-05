Taylor Swift lanza ediciones limitadas de su álbum “The Tortured Poets Department”

El álbum The Tortured Poets Department, de Taylor Swift, es uno de sus trabajos más ambiciosos, y ella no deja de dar sorpresas a sus fans, por lo que hace unos días lanzó a través de su sitio web ediciones limitadas de esa producción.

Además de la versión estándar del álbum, hay una que cuenta con 31 tracks, pero ahora la cantante incluyó -por separado- “borradores de voz” con notas de audio a las canciones “The Black Dog”, “Cassandra” y “Who’s Afraid Of Little Old Me?” De esa forma sus seguidores podrán escuchar cómo suenan esos temas antes de ser producidos para la versión final, así como los cambios que aplica Taylor al escribirlos.

Desde hace unos días el setlist de la gira The Eras Tour de Taylor Swift ha sido modificado, y ahora cuenta con canciones de su nuevo álbum, las cuales son “I Can Do It With a Broken Heart”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, “Fortnight”, “Down Bad”, “But Daddy I Love Him / So High School” y “Who’s Afraid Of Little Old Me?” Ese pasaje en los conciertos impresionó hasta al novio de la cantante, Travis Kelce, quien comentó en su podcast “New Heights” lo siguiente: “Es absolutamente increíble. Disfruté cada detalle… No sé si simplemente (los conciertos) están mejorando o si sigo olvidándome de cómo son. Ahí dentro había electricidad”.

El sábado 18 fue el concierto número 89 en la gira de Taylor, y con motivo de ello la artista interpretó tres canciones de su álbum 1989 (Taylor’s Version): “Clean”, “Say Don’t Go” y “Welcome To New York”. Su próximo show será el 24 de mayo, en Portugal; mientras tanto, The Tortured Poets Department ocupa por tercera semana el número 1 en la lista de Billboard de los 200 álbumes más vendidos.

