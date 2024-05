Se anuncia un documental sobre el enfrentamiento entre Taylor Swift y Scooter Braun

La enemistad entre la cantante Taylor Swift y el representante de artistas Scooter Braun será analizada a fondo en un documental de dos partes producido por la plataforma Discovery+, que llevará por título “Bad Blood”.

El proyecto presentará entrevistas con expertos legales y periodistas, tomando como punto de partida la compra que hizo Braun -en 2019- de los derechos de los seis primeros álbumes de la cantante (Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation). También se expondrá tanto la postura de Swift, quien argumentó que nunca se le consultó sobre esa transacción, y la de Scooter, quien acusó a Taylor de rehusarse a negociar.

“Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood” será producido por Matt Reid y se estrenará en junio en el Reino Unido; posteriormente estará disponible en otros países, como sucedió con los documentales “Johnny vs Amber” (que mostró los pormenores del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard) y “Kim vs Kanye: The Divorce”, sobre la separación de Kim Kardashian y Kanye West.

En un comunicado Charlotte Reid, de la compañía Warner Bros. Discovery, informó que “Bad Blood” mostrará cómo el enfrentamiento entre Taylor Swift con Scooter Braun “llevó el derecho contractual de la sala de juntas a las redes sociales y al interés público. Es una historia de alto perfil y de gran interés que abrió el debate entre los fans y dominó los titulares”.

En 2009 Swift declaró: “Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no tuve la oportunidad de comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo”. Dos años después Braun dio su versión de los hechos: “Lamento y me entristece que Taylor haya tenido esa reacción ante el trato. Le pedí varias veces que se sentara conmigo, pero ella se negó. Le ofrecí venderle el catálogo y solicité un acuerdo de confidencialidad, pero su equipo se negó. Considero que es una artista increíblemente talentosa y sólo le deseo lo mejor”. Todo eso provocó que en los años siguientes la cantante regrabara cuatro álbumes, a los que subtituló “Taylor’s Version”; este otoño podría lanzar al mercado Reputation, pero aún quedaría pendiente su disco homónimo.

