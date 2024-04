Taylor Swift hace historia al ocupar los primeros 14 puestos de la lista Billboard Hot 100

Taylor Swift ha impuesto un nuevo récord, pues ocupa esta semana los primeros 14 lugares de la lista de sencillos “Hot 100” de Billboard con canciones de su nuevo álbum The Tortured Poets Department. El número 1 es para “Fortnight”, su colaboración con Post Malone.

La cantante ha roto un récord que ella misma había impuesto, ya que hace dos años colocó en el Top 10 canciones de su disco Midnights. Ahora “Fortnight” obtuvo 76 millones de reproducciones en streaming y 31.1 millones de impresiones de audiencia en transmisiones de radio, un reflejo de que las producciones de Swift siguen siendo del gusto del público.

Eso no fue todo, ya que los 17 tracks restantes de The Tortured Poets Department también debutaron en distintos lugares del Hot 100, además de “Cruel Summer”, que muchos consideran la canción tema de su actual gira, y que ocupa esta semana el lugar 41.

Con “Fortnight” la intérprete obtiene su doceavo sencillo número 1 (el anterior fue “Is It Over Now? (Taylor’s Version)” de 2023); con ello empata a The Supremes y Madonna, pero sigue de cerca a Drake y Michael Jackson, cada uno con 13 canciones que han llegado al primer lugar.

The Tortured Poets Department es un álbum producido por Taylor junto con Jack Antonoff, Aaron Dessner y Patrik Berger. La cantante está lista para la nueva fase de su gira The Eras Tour, con conciertos en Francia el 9, 10, 11 y 12 de mayo; los fans están a la expectativa de cuáles serán las canciones del nuevo disco que se añadirán al setlist.

Sigue leyendo: