Taylor Swift debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con “The Tortured Poets Department”

The Tortured Poets Department, el nuevo álbum de Taylor Swift, debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, con 2.61 millones de unidades vendidas. También es el disco más exitoso en lo que va de 2024 en cuanto a streaming.

En su edición digital de lujo (con 31 canciones) el álbum obtuvo 891.37 millones de reproducciones, por lo que impuso el récord de “la semana más grande de streaming“. Los formatos de CD, LP en vinil y cassette sumaron 1.914 millones de unidades vendidas.

La primera vez que Taylor Swift llegó al primer lugar en la lista de los álbumes más vendidos de Billboard fue en 2008, con su producción Fearless; sumando su nueva producción, ella ha ocupado 14 veces el número 1. Ahora sus discos cuentan con tracks extra y diferentes presentaciones. The Tortured Poets Department está disponible en las ediciones Albatross, Bolter y Black Dog. Con todo ello, también consiguió la semana de mayores ventas en formato de vinil.

Taylor lanzó el álbum el 19 de abril, y al enterarse de los resultados en esa lista de ventas (proporcionados por la empresa Luminate) recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotos tomadas durante las grabaciones del disco, en las que destacan Post Malone y Florence Welch (con quien realiza duetos). No podía faltar un mensaje de agradecimiento a sus fans: “Mi mente ha explotado. Estoy completamente anonadada por el amor que han demostrado a este álbum. 2.6 millones ¿ES REALMENTE EN SERIO? Gracias por escuchar, transmitir y dar la bienvenida a The Tortured Poets Department en sus vidas. Me siento completamente abrumada. Ya estaba muy entusiasmada por volver a la gira, pero ¿ustedes haciendo ESTO? El 9 de mayo no puede llegar tan pronto”.

La colaboración de Taylor Swift con Post Malone, “Fortnight”, es el primer sencillo del álbum. El video promocional lleva más de 46 millones de vistas en YouTube, y se dice que podría debutar este martes en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

