Courtney Love dice que Taylor Swift “no es interesante como artista”

Courtney Love siempre ha causado polémica con sus declaraciones, y ahora dio su opinión acerca de varias exitosas cantantes, entre las cuales destaca Taylor Swift, a quien no consideró “importante”.

En una entrevista para The Standard, la artista de 59 años dijo que el country-pop de Swift no es de su agrado: “Taylor no es importante. Puede que sea un espacio seguro para las niñas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”.

Al mencionar a Madonna, Love reafirmó que nunca se ha llevado bien con la reina del pop: “No me cae bien y yo no le caigo bien a ella. Me encantó la película “Desperately Seeking Susan”, pero no tanto por ella, sino por la ciudad de Nueva York”.

Durante mucho tiempo Courtney declaró que era gran fan de la música de Lana Del Rey, pero ya no escucha sus álbumes: “Desde que Lana hizo un cover de una canción de John Denver (“Take Me Home, Country Roads”) ya no me gustó. Hasta entonces pensé que era genial. Creo que debería tomarse siete años de descanso”.

Muchos hablan de la incursión de Beyoncé Knowles en el género country, y la ex líder del grupo Hole también hizo un comentario al respecto: “Me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country, porque se trata de mujeres de raza negra entrando a espacios donde antes sólo había mujeres de raza blanca. No es que me guste mucho; como concepto, me encanta. Simplemente no me gusta su música”.

Courtney Love acaba de estrenar un programa en BBC Radio acerca de las mujeres en el mundo de la música. Dijo ser gran fan de Joni Mitchell, Patti Smith, Debbie Harry y PJ Harvey, pero también comentó que actualmente hay muchas cantantes cuyo estilo es parecido: “La mayoría de ellas se están convirtiendo en un cliché. Ahora, toda mujer exitosa es clonada, por eso hay demasiada música. Son todas iguales. Si reproduces algo en Spotify, te bombardean con un montón de cosas que son exactamente iguales”, concluyó.

