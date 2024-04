Grimes pierde el control durante su actuación en Coachella, a causa de problemas técnicos

El Festival Musical de Coachella incluye este año en su cartel a grandes grupos y solistas; todo había transcurrido sin contratiempos, hasta la noche de ayer, cuando a la cantante Grimes se le presentaron una serie de problemas técnicos que provocaron en ella pánico y frustración.

La artista canadiense asombró al público al llegar al escenario Sahara a bordo de un vehículo futurista, y poco después procedió a presentar -en su faceta de DJ- covers a temas como “Deadly Valentine”, “Baddie” y “That’s Not My Name”. Pero los problemas comenzaron cuando pistas de “Music 4 Machines” se escuchaban más rápido de lo normal, por lo que tuvo que reiniciar esa canción varias veces.

Al ver que nada daba resultado, la artista expresó su pánico y frustración, optando por interpretar tres canciones inéditas (“Fantasia”, “This Could Be Anything” y “Let There Be Light”). Al término de cada una daba sus justificaciones de las fallas técnicas.

“Esta m***** siempre pasa”, dijo Grimes. “(El show) continuará, sólo no me culpen. Bueno, parcialmente es mi culpa. El resto del set no son mixes, pero será divertido. No soy rápida en matemáticas. No me juzguen por ser mala calculando cosas. ¿Saben qué? Ser mala en matemáticas no es un pecado. Sólo quiero decir…Esto es muy difícil de explicar porque es una tecnología muy compleja, pero todo se ha puesto a doble tempo, así que estoy haciendo muchas matemáticas internas. Pero es mi culpa, por entregar la última pista hace una hora y media. No debería haber hecho eso. Déjenme manejar esto. Terminamos esta canción hace como ocho horas”.

Varios espectadores recurrieron a sus redes sociales para calificar la presentación de Grimes como “la peor en la historia del Coachella”, pero ella prometió que su próxima actuación en el evento -el 20 de abril- será mucho mejor. A través de su cuenta de X (antes Twitter), escribió el siguiente mensaje: “Quiero disculparme de los problemas técnicos en el show esta noche. Yo personalmente organizaré todos los archivos la próxima semana. No permitiré que algo así vuelva a suceder. He pasado meses preparando esta presentación, haciendo música y efectos visuales, y admito que no estoy del mejor humor. Pero sí, la próxima semana será perfecta, todo pasará por mis manos. Por favor, ¡perdónenme! Amor, siempre”.

I want to apologize for the technical issues with the show tonight. I wanted to come back rly strong and usually I always handle every aspect of my show myself – to save time this was one of the first times I've outsourced essential things like rekordbox bpm's and letting… — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) April 14, 2024

Grimes no lanza un álbum desde 2020, pero cuenta con millones de fans a nivel mundial; en cuanto al Festival Musical de Coachella, continúa este domingo. Algunos de los artistas que se presentarán son Victoria Monét, Bebe Rexha, Renée Rapp, Carín León, J Balvin y Doja Cat.

