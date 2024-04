Música de Taylor Swift vuelve a TikTok a solo días del lanzamiento de su nuevo álbum

La cantante Taylor Swift, de 34 años, está próxima a lanzar su nuevo material discográfico, pero mientras eso sucede, la estrella de la música está de vuelta a TikTok, plataforma de la que todos sus materiales habían sido retirados, pero este jueves los Swifties recibieron una gran noticia.

A pesar de la buena nueva, no todo el catálogo de la artista estará al alcance de sus fieles seguidores, sino que solo los temas que grabó entre el 2018 y el 2024, es decir, desde que firmó su contrato con Universal.

Entre los temas que ya pueden ser escuchados están ‘Lover’, ‘Anti-Hero’, ‘Cruel Summer’, ‘Cardigan’, ’Style’, ‘Love Story’, ’Shake It Off’.

El regreso de los temas de Swift a la plataforma china se produce meses después de que Universal anunciara sus planes de retirar toda la música de sus artistas de TikTok, por lo que se desconocen, hasta el momento, qué habría provocado la reconsideración de su enérgica postura.

“La compañía acusó a TikTok de no estar dispuesta a pagar un “valor justo por la música”, a pesar de su importancia para la plataforma. Universal también expresó su preocupación de que TikTok estuviera “permitiendo que la plataforma se inundara con grabaciones generadas por IA”,informó The New York Times.

Hay que recordar que desde hace unos meses todo video musicalizado con temas de Universal estaba silenciado, por lo que los usuarios podían seguir viéndolos, pero ya sin la música que les daba cierto sentido.

The Tortured Poet’s Department, el nuevo material discográfico de Taylor Swift, saldrá a la luz el próximo 19 de abril, por lo que no sería de extrañar que muy pronto varios de sus nuevos éxitos invadan la famosa plataforma de videos.

Hasta el momento ni Universal, ni TikTok, ni UMPG, han respondido a las peticiones de la prensa para conocer los motivos por los que la música de Taylor Swift volvió tan pronto a la reconocida plataforma.

