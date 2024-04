La esposa de Calvin Harris dice que escucha música de Taylor Swift cuando él no está

Durante más de un año el DJ escocés Calvin Harris fue novio de Taylor Swift, pero ambos no terminaron esa relación en buenos términos. Ahora, la esposa de él reveló que cuando está sola en su casa le gusta escuchar música de la cantante de country-pop.

La periodista Vick Hope, quien se casó con Harris el año pasado, comentó en su programa de radio “Going Home With Vick, Katie And Jamie” que cuando Calvin sale ella pone algunos tracks de Taylor: “Tan pronto como mi esposo se va, escucho a Taylor Swift. Ahí es cuando me recargo un poco, sólo un poco de recarga, sólo un par de canciones, lo saco de mi sistema y listo”.

Las declaraciones de Hope provocaron que sus compañeros Katie Thistleton y Jamie Laing se echaran a reír, pero también dieron pie a comentarios en las redes sociales por parte de los fans de Swift, quienes tomaron muy bien la situación. Dos de los mensajes fueron: “Vick Hope para primera ministra” y ” Es una mujer hermosa, segura de sí misma y con un gran sentido del humor”.

La relación entre Taylor y el DJ se mantuvo a lo largo de 2015, pero al año siguiente se dio a conocer que la artista había escrito junto con él la canción “This Is What You Came From”, uno de los sencillos de más éxito para Harris, que a la vez fue también una colaboración con Rihanna.

Poco después Calvin reaccionó molesto y declaró en mensajes de redes sociales que todo era un plan de Taylor para perjudicarlo, lo cual nunca fue comprobado. Finalmente, el DJ comentó a la revista GQ que había exagerado: “Fue un instinto completamente equivocado. Estaba protegiendo lo que considero mi único talento en el mundo, y que éste fuera menospreciado. Sentí como si las cosas se estuvieran acumulando encima de mí y fue entonces cuando estallé”.

