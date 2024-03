Taylor Swift rompe un récord en Disney+, gracias a su película “The Eras Tour”

La película “The Eras Tour”, de Taylor Swift, ha roto otro récord, pero ahora en el área del streaming, ya que obtuvo 4.6 millones de vistas en sus primeros tres días de estar disponible en Disney+. Eso la convierte en el filme musical número 1 en la historia de esa plataforma.

Dirigida por Sam Wrench y filmada en agosto de 2023, la cinta presenta cinco canciones adicionales que no estuvieron incluidas en la versión para cines; éstas son “Cardigan”, “Death By a Thousand Cuts”, “Maroon”, “You Are In Love” y “I Can See You”. Esta nueva versión de la película dura tres horas y media, y fue estrenada en Disney+ el 14 de marzo.

En 2020 la cantante estrenó en esa misma plataforma “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, un documental en el que hablaba del proceso de composición de las canciones de su octavo álbum Folklore. Ahora, con “The Eras Tour” ha superado en número de vistas otras películas musicales de Disney+, como “The Beatles: Get Back”, “Black Is King: A Film By Beyoncé” y “Elton John: Farewell From Dodger Stadium”.

“The Eras Tour” se estrenó en cines de Estados Unidos el 13 de octubre de 2023, y fue un éxito rotundo. Tan sólo en ese país recaudó $261.7 millones de dólares, y es hasta ahora el concierto filmado con mayores ganancias. Sus versiones en plataformas digitales cuentan con bonus tracks, lo cual causó aún más interés en los fans de la artista.

Actualmente Taylor Swift se encuentra en una pausa de su gira mundial, la cual retomará en mayo con una serie de conciertos en Francia. Mientras tanto, está lista para iniciar la promoción de su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, que saldrá a la venta el 19 de abril y que contará con varias ediciones especiales.

