Taylor Swift estrena el trailer de la película “The Eras Tour (Taylor’s Version)”

La euforia entre los fans de Taylor Swift por “The Eras Tour” -la película que la muestra en concierto- no ha terminado, y ahora la cantante acaba de estrenar el trailer de una edición especial (“Taylor’s Version”), que contará con cinco canciones adicionales.

En el avance se aprecian escenas que muestran a Swift en el escenario, pero hay una pista de algo más, ya que al final se escuchan los primeros acordes de “Maroon”, uno de los bonus tracks. La película fue filmada en agosto de 2023, durante los conciertos de Taylor en el Estadio SoFi de Los Ángeles, pero en la versión de cine no se incluyeron cinco canciones, por lo que todo parece indicar que las presentadas ahora serán “I Can See You”, “You Are In Love”, “Cardigan” y “Death By A Thousand Cuts”, además de la mencionada.

Dirigida por Sam Wrench, “The Eras Tour” fue un éxito a nivel mundial, y en Estados Unidos se estrenó el 13 de octubre de 2023. A pesar de su larga duración los fans acudieron a verla y obtuvo buenas críticas, convirtiéndose en el concierto filmado más exitoso de todos los tiempos, tras recaudar más de $261 millones de dólares.

“The Eras Tour (Taylor’s Version)” estará disponible en la plataforma Disney+ a partir del 14 de marzo. Mientras tanto, la gira mundial de Taylor Swift continúa en su segunda fase; ella ofreció ya dos de los seis conciertos que tiene programados en Singapur, y luego se tomará un descanso de dos meses, pues a partir del 9 de mayo se presentará en Francia.

Taylor parece incansable, y el 19 de abril estrenará su nuevo álbum, The Tortured Poets Department. Desde hace dos semanas ella ha informado que estarán disponibles varias versiones del mismo en el formato de vinil, con bonus tracks (“The Bolter”, “The Albatross” y “The Black Dog”) y distintas fotos, tanto en la portada como en la contraportada.

