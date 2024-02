Taylor Swift informa sobre un cambio para los próximos conciertos de su gira

Los conciertos de Taylor Swift son muy especiales para sus fans, pues además de tener larga duración están divididos en secciones dedicadas a un álbum en específico, junto con una parte acústica en la que la artista comparte secretos con el público; ahora ella dio a conocer un cambio importante en su set list para el resto de los shows de su gira.

Durante su concierto en Melbourne, Australia, la cantante informó a sus fans que tomó la decisión de comenzar a repetir en muchos shows canciones que antes interpretaba sólo una vez en la sección de “tracks sorpresa”, y dio las razones: “He estado considerándolo, y he estado pensando que quiero ser lo más creativa posible con el set acústico, y no quiero limitar nada ni decir: ‘Si toco esta canción, ya no puedo tocarla de nuevo’…Quiero poder tocar canciones más de una vez si así lo siento, y quiero poder hacer cambios en las canciones. ¿Está bien así?”

De esa forma, canciones con las que Taylor ha complacido a sus fans, como “Teardrops In My Guitar” (uno de sus primeros éxitos), “Daylight” y “Come Back…Be Here”, entre muchas otras, podrán ser escuchadas de nuevo en sus próximos shows, aunque el objetivo es seguir dando una sorpresa a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram la artista publicó una serie de fotos que la muestran en sus recientes presentaciones, y escribió el siguiente mensaje: “Melbourne, ¿qué les digo después de que más de 288,000 de ustedes vinieron y bailaron con nosotros en las últimas tres noches? Eso fue inolvidable. Estaban en otro NIVEL. Gracias por los recuerdos. Revisaré los de este fin de semana con frecuencia”.

El 19 de abril Taylor Swift lanzará el álbum The Tortured Poets Department, que incluirá 16 canciones. Versiones especiales en CD y vinil presentan los temas adicionales “The Manuscript” y “The Bolter”. No se sabe aún si para este disco la cantante volvió a trabajar con Jack Antonoff, quien produjo Midnights, editado en 2022.

