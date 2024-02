Kanye West escribe un mensaje para los fans de Taylor Swift: “Le he sido más útil que dañino”

Kanye West está en plena promoción de su nuevo álbum Vultures 1, pero adicionalmente ha recurrido a sus redes sociales para aclarar los rumores surgidos en los últimos días acerca de que había sido “expulsado” del Super Bowl por sus problemas con Taylor Swift; él asegura que con sus acciones pasadas ha sido útil en la carrera de la cantante.

En su cuenta de Instagram el rapper también conocido como Ye compartió una publicación de una fan de Taylor, quien pedía a los swifties descargar el sencillo “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé Knowles con objeto de evitar que West debutara en la lista Hot 100 de Billboard (aunque no mencionó con qué canción). El mensaje terminaba con la frase: “Recuerden que él ofendió a Taylor en su más reciente historia de Instagram”.

-Kanye West genera controversia al referirse a Taylor Swift en su última canción

Kanye escribió un largo mensaje como respuesta, tocando varios temas, incluyendo esa intención de “bloquear” su nueva producción: “P****, cuando dije que soy el nuevo Jesús ni siquiera estaba pensando en Taylor Swift. Esa era una línea completa antes, pero agradezco la promoción gratuita…Este álbum es realmente súper positivo y divertido. Se trata de triunfar. El año pasado fue un increíble desafío para mí, mi esposa, mis hijos, amigos y familiares. Me han prohibido entrar a hoteles, me expulsaron de empresas e incluso no me permitieron comer en algunos restaurantes.

“Todos vieron cómo Vultures 1 fue bajado de las plataformas para limitar nuestros números en la primera semana. Esto me recuerda el maltrato a mi pueblo por el color de nuestra piel. Recuerda que yo estaba del lado de Taylor cuando Scooter (Braun) compró sus masters a sus espaldas. Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos; siempre decimos cómo ambas agotan giras y películas. Además, estoy seguro que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor Swift que dañino”.

Kanye terminó su post dirigiéndose a los swifties y reafirmando lo que su representante dio a conocer en cuanto a los rumores generados después del Super Bowl: “A todos los fans de Taylor Swift, no soy su enemigo uuum, no soy su amigo tampoco JaJaJa. También, no me echaron del Super Bowl; dejamos nuestros asientos para ir al palco de YG y ver a diferentes amigos. Mi esposa nunca había estado en un Super Bowl, así que quería caminar y pasar un momento agradable. Tuvimos un día muy divertido…Los medios pueden controlar la narrativa, pero la gente ha hablado”.

-Kanye West responde a los comentarios de Ozzy Osbourne en los que lo llamó antisemita

El disco Vultures 1 de Kanye West, lanzado en colaboración con el rapper Ty Dolla $ign, salió a la venta el 10 de febrero; el artista compartió en Instagram un video promocional, junto con la portada de esa producción, que cuenta con invitados como Chris Brown, Travis Scott y Quavo. Será hasta la próxima semana cuando debute en la lista de álbumes de Billboard.

