Kanye West responde a los comentarios de Ozzy Osbourne en los que lo llamó antisemita

Hace varios días el cantante de rock Ozzy Osbourne llamó antisemita a Kanye West, y se negó a autorizar que éste usara un fragmento de la canción “Iron Man” en “Carnival”, uno de sus nuevos tracks. Ahora el rapper recurrió a sus redes sociales para comentar que el mensaje de Osbourne podría haber sido escrito por otra persona.

West (también conocido como Ye) compartió una fotografía tomada en el otoño de 2023, que muestra a Ozzy acompañado de su esposa Sharon posando antes de una fiesta de Halloween y disfrazados como Kanye y su pareja Bianca Censori (él vestido de negro y con el rostro cubierto, y ella cubriendo su cuerpo con una almohada). El mensaje con el que acompañó la imagen fue: “Obviamente él tiene un manejador famoso que está en su cuenta”.

No se sabe si el rapper se refiere a Sharon, quien es judía e hizo carrera como representante de artistas, entre los que destaca su esposo. Hasta el momento Ozzy no se ha pronunciado ante este mensaje de Kanye, que está promoviendo su nuevo álbum Vultures 1, en colaboración con Ty Dolla $ign.

¿Qué sucedió entre Ozzy Osbourne y Kanye West?

Todo comenzó el 9 de febrero, cuando Ozzy se enteró que Kanye West había tomado un extracto de la canción “Iron Man” (original de Black Sabbath, grupo del cual formó parte Osbourne) para uno de los tracks en Vultures 1. Casi de inmediato publicó en Instagram el siguiente mensaje: “Kanye West pidió permiso para “samplear” un fragmento de una interpretación en vivo de “Iron Man” de 1983 en el Festival US, sin voces, y se le negó el permiso porque es un antisemita y ha causado un dolor incalculable para muchos. Él siguió adelante y usó el fragmento de la canción anoche, durante la fiesta en la que escucharon su álbum. ¡No quiero estar relacionado con este hombre!” Curiosamente Ye ya había incluido un sample de “Iron Man” en “Hell Of a Lifetime”, una de las canciones en su álbum My Beautiful Dark Twsietd Fantasy, lanzado en 2010.

El 11 de febrero se le envió a Kanye un aviso para que no insistiera en incluir ese fragmento de “Iron Man”, y finalmente lo sustituyó por un acorde de guitarra. Para entonces Sharon Osbourne ya había ofrecido una entrevista al sitio TMZ, en la que se refirió a West como un “antisemita irrespetuoso…que representa el odio”. Ella agregó que Ozzy generalmente acepta el uso de samples en otras canciones, pero en esta ocasión se negaría definitivamente.

