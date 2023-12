Ozzy Osbourne critica el contenido de los actuales reality shows

Aunque Ozzy Osbourne es conocido por su larga y exitosa trayectoria en el mundo del rock, otras generaciones lo conocieron gracias al popular programa “The Osbournes”, que mostraba a su familia en situaciones cotidianas. Ahora, él fue cuestionado acerca de las diferencias que nota entre los reality shows actuales y la televisión de entonces.

Entrevistado para la revista SPIN, el cantante fue muy claro al decir que “lo que llaman ahora televisión-realidad (reality TV) ya no es real. Lo que hacen ahora es una especie de realidad escrita. No está crudo. No es lo real. En nuestro programa, lo que viste fue lo que realmente sucedió. No fue ideado. No estaba escrito. “The Osbournes” no era nada diferente a nuestra vida normal, porque así somos de todos modos. No nos convertimos en los Osbourne que ves sólo para ese programa. Así somos nosotros, y lo único que hicieron fue exponer las partes graciosas”.

Ozzy también habló acerca de “Keeping Up With The Kardashians”, un reality show que fue muy popular durante más de diez años: “Es realmente interesante, porque la gente ama a las Kardashian. Lo llevaron un paso más allá. Vieron lo que hicimos y dijeron: ‘Esa es una buena idea’, pero se organizaron”. El cantante comenzó a cansarse de su propio programa cuando le propusieron hacer cambios en ciertos detalles de su vida y la de su familia: “Cuando ellos comenzaron a pedir cosas que normalmente no haríamos, fue un punto en el que perdí el interés”.

En febrero de este año Ozzy Osbourne canceló las fechas de su gira debido a problemas de salud, con lo que se retiró de los escenarios. Desde hace tres meses se ha sometido a varias operaciones debido a una caída que sufrió en 2019 y que le dañó la columna vertebral. Recientemente su hija Kelly compartió en Instagram una foto familiar con motivo del cumpleaños número 75 del artista, quien asegura que no habrá una temporada más de “The Osbournes”, pues para él ese ciclo se ha cerrado.

Sigue leyendo: